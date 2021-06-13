Şenol Güneş: Sonu güzel olacak

EURO 2020'nin açılış maçında alınan 3-0'lık yenilgiye rağmen oyuncularının arkasında duran Şenol Güneş, dün sözlerinin arkasındaydı. İtalya karşısında istediklerini yapamadıklarını vurgulayan Güneş, "Çok fazla top kaybı yaşadık. Bizden her anlamda üstün olan bir rakip vardı karşımızda. Hatalarımız da pahalıya mal oldu. Ancak bizim gruptan çıkacağımıza olan inancımız tam. Bakü'de bizi gruptan çıkaracak sonuçları alacağız" diye konuştu. Tecrübeli hoca, sözlerine şöyle devam etti.
'CESARETİMİZİ KORUYORUZ' "İtalya'ya karşısında kendi oyunumuzun da çok altında kaldık. Galler'e karşı daha çok isteyen, arzulayan ve inancını sahaya da yansıtan bir takım olmalıyız. Turnuva öncesi hep halkımızın bize karşı olan umutlarını mutluluğa dönüştürmek istediğimize vurgu yapmıştık. Bunun için mücadelemizi en iyi şekilde sürdüreceğiz. Oyuncularıma olan güvenim tam. Galler karşısında çarşamba günü daha iyi bir oyun ve sonuç bekliyorum. Ateşimizi, cesaretimiz ve inancımızı koruyoruz.