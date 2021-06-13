İngiltere-Hırvatistan maçı CANLI

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu maçında İngiltere ile Hırvatistan kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımmını haberimizden takip edebilirsiniz.
İNGİLTERE - HIRVATİSTAN İLK 11'LER
İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Mings, Trippier, Rice, Phillips, Mount, Foden, Sterling, Kane
HIRVATİSTAN: Livakovic, Vrsaljko, Vida, Caleta - Car, Gvardiol, Brozovic, Modric, Kovacic, Rebic, Perisic, Kramaric
İNGİLTERE - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 16.00'da çalan İngiltere - Hırvatistan maçı TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalıyor.