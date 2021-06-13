Haberler Euro 2020 İngiltere-Hırvatistan maçı CANLI

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Son dakika spor haberi... EURO 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Günün açılış mücadelesinde D Grubu maçında ile Hırvatisyan karşı karşıya. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 16:00
İngiltere-Hırvatistan maçı CANLI

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu maçında ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımmını haberimizden takip edebilirsiniz.

İNGİLTERE - HIRVATİSTAN İLK 11'LER

İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Mings, Trippier, Rice, Phillips, Mount, Foden, Sterling, Kane

HIRVATİSTAN: Livakovic, Vrsaljko, Vida, Caleta - Car, Gvardiol, Brozovic, Modric, Kovacic, Rebic, Perisic, Kramaric

İNGİLTERE - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 16.00'da çalan İngiltere - Hırvatistan maçı 'de canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmada hakem düdük çalıyor.

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