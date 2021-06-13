Hollanda Ukrayna maçı CANLI | EURO 2020

EURO 2020'de (Avrupa Şampiyonası) C Grubu maçında Hollanda ile Ukrayna kozlarını paylaşıyor. Dev karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...
HOLLANDA-UKRAYNA İLK 11'LER
Hollanda: Stekelenburg, Dumfries, Timber, De Vrij, Blind, Van Aanholt, De Jong, De Roon, Wijnaldum, Depay, Weghorst.
Ukrayna: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko, Zinchenko, Sydorchuk, Malinovskyi, Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov.
HOLLANDA - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hollanda - Ukrayna maçı saat 22.00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Dev mücadeleyi hakem Felix Brych yönetiyor.