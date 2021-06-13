Haberler Euro 2020 Hollanda - Ukrayna: 2-3 | EURO 2020 MAÇ ÖZETİ

Hollanda - Ukrayna: 2-3 | EURO 2020 MAÇ ÖZETİ

EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda ile Ukrayna, günün son maçında karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşmadan Portakallar, Wijnaldum, Weghorst ve Dumfries'in golleriyle 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 21:51 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 23:52
Hollanda - Ukrayna: 2-3 | EURO 2020 MAÇ ÖZETİ

EURO 2020 (2020 Avrupa Şampiyonası) C Grubu'nda Hollanda ile Ukrayna kozlarını paylaştı. 5 gol çıkan mücadelede Hollanda 3-2'lik skorla sahadan ayrıldı.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Wijnaldum, 59'da Weghorst ve 85. dakikada ise Dumfries kaydetti. Ukrayna'nın golleri ise 75. dakikada Yarmolenko ve 79'da Yaremchuk'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Hollanda gruba 3 puanla başladı. Ukrayna ise 0 puanda kaldı. 17 Haziran'da Hollanda Avusturya ile, Ukrayna ise Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.

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