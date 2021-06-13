Eriksen korkuttu

EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçında yürekler ağıza geldi! Maçın 43. dakikasında Danimarka'nın yıldız futbolcusu Christian Eriksen, kendini taç çizgisinin yanında bir anda yere bıraktı. Sağlık ekiplerinin anında müdahale ettiği Eriksen'in kalp krizi geçirip yere düştüğü öğrenildi. Kalbi duran 29 yaşındaki oyuncu, sahadaki ilk müdahaleyle hayata döndürüldü.



HASTANEYE KALDIRILDI

Bu sırada Danimarkalı futbolcular göz yaşları içinde takım arkadaşları Eriksen'in etrafından çember oluşturdu. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından bilinci yerine gelen Eriksen, oksijen maskesi takılı bir şekilde paravanla kapatılarak stattan çıktı ve hastaneye kaldırıldı. UEFA, yaşanan bu olay sonrası maçı erteledi ancak iki ülke federasyonunun onayıyla maç 21.30'da kaldığı yerden devam etti.



BİLİNCİ AÇIK

Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan maçta yere yığılan Eriksen'in, hastaneye götürüldüğü ve durumunun stabil olduğu bilgisi verildi. Kısa süre sonra Twitter'dan paylaşımda bulunan Danimarka Futbol Federasyonu da 29 yaşındaki futbolcunun bilincinin açık olduğunu ifade etti.



Tribünler ve ekran başındaki milyonlarca taraftar merakla Eriksen'in sağlıklı bir şekilde ayağa kalkmasını bekledi. Ajanslara düşen Eriksen'in bilincinin yerinde olduğunu gösteren fotoğraf yüreklere su serpti.



Eriksen'in eşi Sabrina Kvist Jensen'i eski Fenerbahçeli Kjaer sakinleştirmeye çalıştı.