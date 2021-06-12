Vikinglerin şehri

EURO 2020'nin bir ayağı da Danimarka'nın Kopenhag şehrinde oynanacak. Parken Stadı'ndaki karşılaşmalar öncesinde Danimarka'ya sehayat edecek turistler Avrupa'nın en eski mimarilerinden biriyle karşılacaklar. 10. yüzyılda Vikinglerin balıkçı şehri olarak kurulan Kopenhag her zaman ülkenin lokomotifi oldu. Rönesans Dönemi'nde başkent olarak kabul edilen Kopenhag bu unvanını günümüzde de sürdürüyor.

Kopenhag şehri kurulduğundan bu yana endüstriyel olarak geliştikçe zenginleşti. Ancak şehre para girişi artsa da yüzyıllara dayanan mimari izler hala her köşebaşında yer alıyor. Şehre gidenler Red Stranden veya Nyhavn'da kanal gezisi yapmayı ve Tivoli Bahçeleri'ni mutlaka ziyaret ediyor. Yüzyıllara meydan okuyan kaleleri, sanat müzeleri ve tarihi yerleriyle Avrupa'nın en gelişmiş şehirlerinin başında geliyor.