Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberleri: Türkiye-İtalya maçında rakamlar bizi üzdü!

Son dakika spor haberleri: - maçında rakamlar bizi üzdü!

Son dakika spor haberi: 3 gol atan , maçı 24 şut, 25 orta ile tamamlarken, hücuma çıkmakta zorlanan ay-yıldızlı ekip, 90 dakika boyunca rakip kaleye isabetli şut gönderemedi. 7 ortamızın 6’sı rakibe gitti. İşte o rakamlar...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberleri: Türkiye-İtalya maçında rakamlar bizi üzdü!

karşısında futboluyla isteneni veremeyen oyunuyla sınıfta kaldı. Ay-yıldızlıların yenilgiyi getiren performansı istatistiklere de yansıdı. Sabah'ın haberine göre, tarihinde İtalya ilk kez bir maçta üç gol atarken dün gece 24 şut, 25 orta yapmayı başardı. 'nin ekibine karşı ise sadece bir şut atıp, bunda da isabet bulamazken, yaptığı 7 ortanın 6'sı rakibe gitti. Kaleci 20 hatalı pas ile maçın en fazla pas hatası yapan ismi oldu ve yaptığı bu hatalardan biri kalemize gol olarak döndü. kendi kalesine bir gol bırakırken, en büyük kozumuz da karşılaşmayı şut atamadan tamamladı.

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