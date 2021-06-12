SON DAKİKA: EURO 2020'de şoke eden gelişme! Christian Eriksen'in kalbi durdu ve maç ertelendi

EURO 2020'deki Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen bir anda yerde kaldı ve oyuncunun bilincini kaybettiği gözlendi. Yaşanan bu gelişmenin ardından sağlık ekipleri, Eriksen'e kalp masajı yaptı.
Christian Eriksen'e yapılan kalp masajı uzun süre devam ederken, tüm dünyayı sevindiren kare ajanslara yansıdı.
İŞTE O KARE
Christian Eriksen'in saha dışından sedye ile çıktığı esnada, gözlerinin açık olduğu görüldü ancak resmi bilgi henüz açıklanmadı.
MAÇ ERTELENDİ
Uefa, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada maçın ertelendiğini duyurdu.