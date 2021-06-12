SON DAKİKA: EURO 2020'de şoke eden gelişme! Christian Eriksen'in kalbi durdu ve maç ertelendi

EURO 2020'deki Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen bir anda yerde kaldı ve oyuncunun bilincini kaybettiği gözlendi. Yaşanan bu gelişmenin ardından sağlık ekipleri, Eriksen'e kalp masajı yaptı.



İŞTE O KARE

Christian Eriksen'in saha dışından sedye ile çıktığı esnada, gözlerinin açık olduğu görüldü ancak resmi bilgi henüz açıklanmadı.









MAÇ ERTELENDİ

Uefa, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada maçın ertelendiğini duyurdu.



