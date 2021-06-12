Haberler Euro 2020 SON DAKİKA: EURO 2020'de şoke eden gelişme! Christian Eriksen'in kalbi durdu ve maç ertelendi

SON DAKİKA: 'de şoke eden gelişme! 'in kalbi durdu ve maç ertelendi

Son dakika haberi... 'de oynan maçında şoke eden bir gelişme yaşandı. 'nın yıldız ismi 'in kalbi durdu ve doktorlar, yıldız futbolcuya kalp masayı yaptı. Öte yandan Chrisitian Eriksen için sevindiren kare geldi ve yıldız ismin, bilincinin yerinde olduğu görüldü.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 19:50 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 20:22
SON DAKİKA: EURO 2020'de şoke eden gelişme! Christian Eriksen'in kalbi durdu ve maç ertelendi

'deki - Finlandiya maçında bir anda yerde kaldı ve oyuncunun bilincini kaybettiği gözlendi. Yaşanan bu gelişmenin ardından sağlık ekipleri, Eriksen'e kalp masajı yaptı.






Christian Eriksen'e yapılan kalp masajı uzun süre devam ederken, tüm dünyayı sevindiren kare ajanslara yansıdı.


İŞTE O KARE
Christian Eriksen'in saha dışından sedye ile çıktığı esnada, gözlerinin açık olduğu görüldü ancak resmi bilgi henüz açıklanmadı.




MAÇ ERTELENDİ
Uefa, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada maçın ertelendiğini duyurdu.

SON DAKİKA