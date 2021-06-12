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'de ilk maçında karşısında mağlubiyet alan 'mız, ve maçlarına gözünü çevirdi. Milliler, bu karşılaşmalar için 'ın kentine geldi.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 18:41
Son dakika EURO 2020 haberleri | Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız Bakü'de!

, 'nda oynayacağı ve maçları için 'ın başkenti 'ye geldi.

'da 'ya 3-0 mağlup olan ve A Grubu'nda kalan 2 maçını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak olan A Milli Takım, Bakü'ye geldi. 'nda yetkililer tarafından karşılanan ay-yıldızlılar, ardından kendinilerini bekleyen otobüse binerek yoğun güvenlik önlemleri altında konaklayacakları otele geçti.

A Milli Takım, 16 Haziran Çarşamba günü TSİ 19.00'da 'nda Galler ile karşı karşıya gelecek. Milliler A Grubu'ndaki son mücadelesinde ise 20 Haziran Pazar günü İsviçre ile karşılaşacak.

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