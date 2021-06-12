Haberler Euro 2020 "Önümüzde fırsat var"

"Önümüzde fırsat var"

A Millilerin hocası Güneş, ’ya karşı beklenmedik yenilgi aldıklarını söyledi. Usta teknik adam “Bu maçı unutup önümüze bakacağız” dedi.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
"Önümüzde fırsat var"

EURO 2020'nin açılış maçında ayyıldızlılar, karşısında hiç istemediği bir skor aldı. Gök Mavililere farklı kaybeden Millilerde teknik direktör maç sonu üzgündü. Deneyimli çalıştırıcı "1.5 yıldır bu maçı bekliyorduk. Turnuvaya iyi başlamak istiyorduk ancak işler hiç de istediğimiz gibi gitmedi. İlk devre İtalyanları iyi durdurduk ancak ikinci devrede talihsiz bir gol yedikten sonra toparlanamadık" ifadelerini kullandı. Şenol Güneş gelecek karşılaşmalar için umutlu konuştu.

ŞANSIMIZ SÜRÜYOR
Şenol Güneş şöyle konuştu: "İtalya maçından puan veya puanlar almayı hedeflemiştik ancak olmadı. Bir an önce bu maçı unutmalıyız. Önümüzde 2 maç ve alınacak 6 puan daha var. Bu maça takılıp kalamayız. Şimdi tüm konsantrasyonumuzla 'e hazırlanacağız. O karşılaşmayı kazanırsak moral motivasyon olarak da yukarı çıkacağız. Ardından da ile final gibi bir mücadeleye çıkabiliriz. bize ve bizim çocuklarımıza güvenmeye devam etsin. Geçmişte neler başardık, yine yapabiliriz.

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