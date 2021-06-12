"Önümüzde fırsat var"

EURO 2020'nin açılış maçında ayyıldızlılar, İtalya karşısında hiç istemediği bir skor aldı. Gök Mavililere farklı kaybeden Millilerde teknik direktör Şenol Güneş maç sonu üzgündü. Deneyimli çalıştırıcı "1.5 yıldır bu maçı bekliyorduk. Turnuvaya iyi başlamak istiyorduk ancak işler hiç de istediğimiz gibi gitmedi. İlk devre İtalyanları iyi durdurduk ancak ikinci devrede talihsiz bir gol yedikten sonra toparlanamadık" ifadelerini kullandı. Şenol Güneş gelecek karşılaşmalar için umutlu konuştu.



ŞANSIMIZ SÜRÜYOR

Şenol Güneş şöyle konuştu: "İtalya maçından puan veya puanlar almayı hedeflemiştik ancak olmadı. Bir an önce bu maçı unutmalıyız. Önümüzde 2 maç ve alınacak 6 puan daha var. Bu maça takılıp kalamayız. Şimdi tüm konsantrasyonumuzla Galler'e hazırlanacağız. O karşılaşmayı kazanırsak moral motivasyon olarak da yukarı çıkacağız. Ardından da İsviçre ile final gibi bir mücadeleye çıkabiliriz. Türk halkı bize ve bizim çocuklarımıza güvenmeye devam etsin. Geçmişte neler başardık, yine yapabiliriz.