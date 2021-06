Millilerin orta alanında mücadele eden isimler dün adeta yokları oynadı. 4-1-4-1'de savunmanın önünde tek oyuncu olarak forma şansı bulan Okay Yokuşlu da bunlardan biriydi. Son maçlarda olduğu gibi İtalya karşısında da şans bulan Okay, beklenen performansın çok uzağında kaldı. Savunmadan çıkışlarda ağır olan tecrübeli oyuncu, 65. dakikada yerini İrfan Can 'a bıraktı.