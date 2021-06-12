Kasapoğlu da tribündeydi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da İtalya karşısında Milli Takımımızı yalnız bırammadı. Bakan Kasapoğlu, karşılaşmayı tribünde izledi. Bakan Kasapoğlu, açılış maçını, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, eski spor bakanı Osman Aşkın Bak, eski milli takım teknik direktörü Mircea Lucescu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte takip etti. Mücadeleyi izleyenler arasında Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve eski mili futbolcu Emre Belözoğlu da yer aldı.



Spor Bakanı Kasapoğlu, bu önemli mücadele öncesinde Roma sokaklarında Türk taraftarlarla bir araya geldi. Kasapoğlu, taraftarların 3'lü isteği kırmadı ve onlarla beraber 3'lü çektirdi. Gurbetçi vatandaşlar, Bakan Kasapoğlu ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.