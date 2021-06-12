Haberler Euro 2020 Kasapoğlu da tribündeydi

Kasapoğlu da tribündeydi

Spor Bakanı, ay-yıldızlıları yalnız bırakmadı Maçı TFF başkanı ve eski hocalar ile izledi.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Kasapoğlu da tribündeydi

Gençlik ve Spor Bakanı da İtalya karşısında Milli Takımımızı yalnız bırammadı. Bakan Kasapoğlu, karşılaşmayı tribünde izledi. Bakan Kasapoğlu, açılış maçını, Başkanı , eski spor bakanı , eski milli takım teknik direktörü ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte takip etti. Mücadeleyi izleyenler arasında Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve eski mili futbolcu Emre Belözoğlu da yer aldı.


Spor Bakanı Kasapoğlu, bu önemli mücadele öncesinde Roma sokaklarında Türk taraftarlarla bir araya geldi. Kasapoğlu, taraftarların 3'lü isteği kırmadı ve onlarla beraber 3'lü çektirdi. Gurbetçi vatandaşlar, Bakan Kasapoğlu ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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