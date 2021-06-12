Haberler Euro 2020 Galler teknik direktörü Page'den Türkiye maçı açıklaması! "Saygı duyuyoruz"

teknik direktörü Page'den maçı açıklaması! "Saygı duyuyoruz"

Son dakika haberi... A Milli Futbol Takımı'mızın 16 Haziran Çarşamba günü oynayacağı maçı öncesi, teknik direktör konuştu. Page, ile oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları müsabaka sonrası yaptığı konuşmada, "'ye saygı duyuyoruz" dedi. İşte o sözler...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 19:23
Galler teknik direktörü Page'den Türkiye maçı açıklaması! "Saygı duyuyoruz"

A Milli Takımımızın 'deki rakibi 'de teknik direktör , ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Milli Takımımıza karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Page, "Türkiye, İsviçre'ye göre farklı bir rakip. Türkiye maçında sağlam durmalıyız, iyi organize olmalıyız, defansif mücadeleyi iyi vermeliyiz. Türkiye'ye saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Mücadele vererek başarılı olacaklarını söyleyen teknik adam, "Bu maçta bir şeyler gördük, eğer bunun üzerine gidebilirsek, iyi şeyler yapabileceğimizi göstereceğiz. Şimdi önümüzdeki sınava hazırlanıyoruz" dedi.

, 16 Haziran 19:00'da 'de Galler ile karşılaşacak.

SON DAKİKA