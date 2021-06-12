Haberler Euro 2020 Galler - İsviçre maçı CANLI | EURO 2020

Galler - İsviçre maçı CANLI | EURO 2020

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. 'ımızın da yer aldığı A Grubu'nda Galler ile İsviçre kozlarını paylaşıyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılıp turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Galler - İsviçre maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 15:55
Galler - İsviçre maçı CANLI | EURO 2020

'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 'ımızın da yer aldığı A Grubu maçında Galler ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.


GALLER - İSVİÇRE MAÇI 11'LERİ

Galler: Ward; Mepham, , ; C.Roberts, , , ; , , Bale.

İsviçre: Sommer; Mbabu, , , , ; Freuler, , Shaqiri; Embolo, Seferovic.

GALLER - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galler - İsviçre maçı saat 16:00'da başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

GALLER BAŞARIYI TEKRARLAMAK İSTİYOR!

2016 yılında Fransa'da oynanan son Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final gören Galler, EURO 2020'de de aynı başarıyı elde etmek istiyor. Galler ve İsviçre, turnuvalar tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Bugüne kadar iki ülke arasında oynanan 7 maçın 5'ini İsviçre kazanırken, son karşılaşma Galler'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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