Galler 1-1 İsviçre | MAÇ SONUCU

EURO 2020 A grubu ilk hafta maçında A Milli Takımı'mız İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu. Grubun diğer maçında ise İsviçre Galler karşısında 1-0 öne geçtiği mücadelede sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

İsviçre'nin golünü 49. dakika Embolo kaydetti. Galler'in golü ise 74. dakikada Kieffer Moore'dan geldi.

Karşılaşmada İsviçre'nin 86. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

A grubu ikinci maçında 16 Haziran saat 19.00'da Türkiye Galler ile karşılaşacak. Yine aynı gün saat 22.00'de ise İsviçre, milli takımımızı 3-0 mağlup eden İtalya ile mücadele edecek.

İŞTE OLUŞAN PUAN DURUMU

EURO 2020 A Grubu'nda Türkiye - İtalya ve Galler - İsviçre karşılaşmalarıyla ilk hafta maçları sona erdi.

Oluşan puan durumu şöyle;

1 - İTALYA 3 PUAN

2 - İSVİÇRE 1 PUAN

3 - GALLER 1 PUAN

4 - TÜRKİYE 0 PUAN