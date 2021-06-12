Haberler Euro 2020 Galler 1-1 İsviçre | MAÇ SONUCU

1-1 | MAÇ SONUCU

'de heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'mızın yer aldığı A Grubu'nda ilk maçlar sona erdi. karşısında 3-0'lık mağlubiyet alırken, mücadelesi ise 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından A Grubu'nda ilk maçlar sonunda oluşan puan durumu da belli oldu.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 17:56 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 18:10
Galler 1-1 İsviçre | MAÇ SONUCU

ilk hafta maçında 'mız 'ya 3-0 mağlup olmuştu. Grubun diğer maçında ise karşısında 1-0 öne geçtiği mücadelede sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

İsviçre'nin golünü 49. dakika kaydetti. Galler'in golü ise 74. dakikada 'dan geldi.

Karşılaşmada İsviçre'nin 86. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

A grubu ikinci maçında 16 Haziran saat 19.00'da Galler ile karşılaşacak. Yine aynı gün saat 22.00'de ise İsviçre, milli takımımızı 3-0 mağlup eden İtalya ile mücadele edecek.

İŞTE OLUŞAN PUAN DURUMU

A Grubu'nda Türkiye - İtalya ve Galler - İsviçre karşılaşmalarıyla ilk hafta maçları sona erdi.

Oluşan puan durumu şöyle;

1 - İTALYA 3 PUAN
2 - İSVİÇRE 1 PUAN
3 - GALLER 1 PUAN
4 - TÜRKİYE 0 PUAN

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