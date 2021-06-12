Çılgın Türkler Çizme'de

Taraftarlarımız, sokakları karnaval alanına çevirdi. Maçı statta izleyen 3 bin Türk ilk düdükle birlikte tam desteğe başladı. Yenilen gollere rağmen millilerin arkasında duran taraftarlarımız, İtalya'ya kendi evinde deplasman havası yaşattı.
Milli TakımımızEuro 2020'ye kötü bir başlangıç yapsa da Türk taraftarlar, Roma'ya imzasını attı. Avrupa'nın çeşitli şehirlerden gelerek ay-yıldızlılarımızı destekleyen Türkler, sabahın erken saatlerinden itibaren Roma sokaklarını karnaval alanına çevirdiler. Mücadeleye toplam 16 bin taraftar alınırken, bunların 3 binini Türkler oluşturdu. Futbolseverler, başlangıç düdüğünden itibaren marşlar ve tezahüratlarla milli takımımıza destek olurken, İtalya'ya ise deplasman havası yaşattılar.
TAM DESTEK
Milli formaların yanı sıra Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor formalarını giyerek kendilerine ayrılan bölümde mücadeleyi takip eden Türk futbolseverler, yenilen gollere rağmen desteği hiç kesmediler. Karşılaşma sonrası boyunlar bükülse de umutlar tazeydi. Taraftarlarımız, maçın son düdüğünden sonra milli futbolcularımıza kalan 2 mücadelede moral vermek amacıyla soyunma odasına alkışlayarak gönderdiler. Milli takımımıza çarşamba günkü maçta yine tam destek vereceğiz...