Haberler Euro 2020 A Milli Takım Roma'da kaldığı otelden ayrıldı

A Milli Takım 'da kaldığı otelden ayrıldı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın () açılış maçında 'ya 3-0 mağlup olan , 'da kaldığı A. Roma Lifestyle otelden ayrıldı.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 12:40
A Milli Takım Roma'da kaldığı otelden ayrıldı

açılış maçında 'ya 3-0 mağlup olan , 'da kaldığı otelden ayrıldı.

Roma'daki 'na hareket eden ay-yıldızlı kafile, TSİ 13.00'te kalkacak uçakla 'ye hareket edecek.

Ay-yıldızlı ekibin konakladığı otel etrafında toplanan bir grup Türk taraftar, tezahüratlarıyla oyunculara moral verdi.

Milli takım, 16 Haziran'da ve 20 Haziran'da ile 'nda karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekibin TSİ 17.45'te Bakü'de olması bekleniyor.

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