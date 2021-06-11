Türkiye - İtalya maçı CANLI

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2020'de ilk maçına çıkıyor. Türkiye ile İtalya açılış maçında kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...





📺 TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - İtalya maçı 11 Haziran Cuma günü saat 22:00'de başladı. Mücadele, Stadio Olimpico'da oynanıyor.

👉 TÜRKİYE - İTALYA MAÇI 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Okay, Ozan, Kenan, Hakan, Yusuf, Burak

İtalya: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Avrupa Şampiyonası'nda oynanan İtalya - Türkiye açılış mücadelesinde Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalıyor. 24 Mart 2016 tarihinde A Milli Takım, İsveç ile bir hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. Ay-yıldızlıların rakibini 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi Makkelie yönetmişti.

📋 A MİLLİ TAKIM TURNUVA TAKVİMİ!

11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

A MİLLİ TAKIM'IMIZ EURO 2020 KADROSU

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Roma), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentford)

⛔ İTALYA 7 MAÇTIR GOL YEMİYOR! 28 MAÇTIR YENİLMİYOR...

İtalya Milli Takımı bugüne kadar 4 kez Dünya Kupası'nı müzesine götürürken, 1 kez de Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. 1968 yılında bu kupayı kazanan Gök Maviler, 2000 yılında Fransa'ya, 2012 yılında ise İspanya'ya finalde kaybetti. FIFA Dünya Sıralaması'nda 7. sırada yer alan İtalya, teknik direktörlük görevine Roberto Mancini'nin gelmesinin ardından iyi bir ivme yakaladı. Son 28 resmi maçında mağlubiyet görmeyen İtalya, son 7 maçını da kazanırken, kalesinde gol görmedi. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gruptaki 10 maçı da galibiyetle tamamlayan Mancini'nin ekibi, rakip filelere 37 gol atıp, ağlarında ise sadece 4 gol gördü. 26 kişilik kadroda Chelsea forması giyen Emerson ve Jorginho ile PSG forması giyen Veratti ve Florenzi dışındaki 22 futbolcu, İtalya Serie A'da forma giyiyor.