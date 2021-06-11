Haberler Euro 2020 Türkiye İtalya: 0-3 MAÇ ÖZETİ

: 0-3 MAÇ ÖZETİ

'nin açılış maçında 'mız, turnuvanın iddialı ekiplerinden ile karşı karşıya geldi. Türkiye, 'nda oynanan maçta İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Maçın 3'te 2'si 0-0'lık eşitlikle geçilmişken şanssız bir şekilde Merih'in kendi kalesine golü atmasıyla moraller bozuldu ve maç farka gitti. Maçın golleri 53' Merih (KK), Immobile 66', Insigne 79'da geldi. Türkiye - İtalya maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 23:51 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 00:17
Türkiye İtalya: 0-3 MAÇ ÖZETİ

'mız, açılış maçında, 'nda ile karşı karşıya geldi. Mücadele İtalya'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın golleri İtalya adına 53' (KK), 66' Immobile, 79' Insigne'den geldi.

A MİLLİ TAKIM TURNUVA TAKVİMİ

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): - ()

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye- (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya- (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

MAÇTAN NOTLAR (1. YARI)
18. dakikada gelişen İtalya atağında, Immobile ile verkaç yapan Insigne, ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

22. dakikada İtalya tehlikeli geldi. Insigne'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Chiellini ceza sahasında kafayı vururken, müthiş uzandı ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.

43. dakikada İtalya'nın gelişen atağında Immobile ceza sahasında önünde bulduğu topa dönerek vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR (2. YARI)
51. dakikada Cengiz Ünder, orta sahada kaptığı topla tek başına hızlı atağa kalktı. Bu oyuncunun ceza sahasına girip, sol çaprazda yerden çektiği şutta kaleci Donnarumma gole izin vermedi.

52. dakikada İtalya öne geçti. Sağ kanattan gelişen İtalya atağında Berardi'nin soldan altıpasa ortaladığı topu göğsüyle uzaklaştırmak isteyen Merih Demiral, ters bir müdahaleyle meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi ve "Gök mavililer" mücadelede 1-0 üstünlük yakaladı.

57. dakikada Locatelli'nin ceza sahası dışında yaklaşık 20 metreden çektiği şutta güçlükle topu kornere çeldi.

65. dakikada İtalya farkı 2'ye çıkardı. Spinazzola'nın ceza sahası içinden çektiği şutta Uğurcan'ın çeldiği topu önünde bulan Immobile, fileleri havalandırarak skoru 2-0 yaptı.

79. dakikada İtalya 3. kez gol sevinçi yaşadı. Uğurcan'ın pas hatasıyla başlayan İtalya atağında Immobile'nin ara pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Insigne, plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.

Karşılaşma, İtalya'nın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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