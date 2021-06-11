Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: UEFA Başkanı Ceferin: İstanbul büyük maçlara ev sahipliği yapacak

Son dakika spor haberi: Başkanı Ceferin: büyük maçlara ev sahipliği yapacak

Son dakika spor haberi: Başkanı 'a açıklamalarda bulundu. Ceferin ile ilgili müjdeli bir haber de verdi. Ceferin, "Türkiye ve ile alakalı çok planımız var. İstanbul, büyük maçlara ev sahipliği yapacak. Ancak bunu şimdiden açıklamak doğru olmaz." dedi.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 20:49
Son dakika spor haberi: UEFA Başkanı Ceferin: İstanbul büyük maçlara ev sahipliği yapacak

Başkanı Ceferin'den açıklaması geldi.

'a açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı , " çok güçlü bir takım. Özellikle savunma hattı çok güçlü. Eskiden Türkiye'nin hücumu çok iyiydi. Şimdi savunma hattında güçlü. Türkiye'yi bu turnuvada kesinlikle hafife almamak lazım." dedi.

"'yi ertelemek zorunda kaldığımız için üzüldük." diyen Ceferin, "Ancak bugün başlıyoruz. İki tane güçlü takım karşılaşacak. Ben de dört gözle maçı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

finalinin İstanbul'dan alınması hakkında da konuşan UEFA Başkanı, "Türkiye ve İstanbul ile alakalı çok planımız var. İstanbul, büyük maçlara ev sahipliği yapacak. Ancak bunu şimdiden açıklamak doğru olmaz." dedi.

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