Son dakika spor haberi: EURO 2020'de flaş Türkiye detayı! UEFA muhabirleri...

UEFA'nın katılımcı 24 ülke için görevlendirdiği EURO 2020 muhabirleri, turnuvayla ilgili tahminlerini paylaştı. Türkiye detayı dikkat çekti.
MATTHEW HOWARTH - GALLER
Şampiyon: Frans
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: Ryan Gravenberch (Hollanda)
En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)
Gizli Favori: Türkiye
JORDAN MACIEL - AVUSTURYA
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika)
Çıkış yapması beklenen: Jamal Musiala (Germany)
En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)
Gizli Favori: Avusturya