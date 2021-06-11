Son dakika spor haberi: EURO 2020'de flaş Türkiye detayı! UEFA muhabirleri...

EURO 2020 A Grubu ilk maçında Türkiye ile İtalya kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka öncesi değerlendirmelerde bulunan Çizme basını, Ay-yıldızlılarımız için "Gerçek rakip" yorumunu yaptı.

Alessandro Bocci (Corriere della Sera): Avrupa Şampiyonası başka bir hikaye ve Türkiye güçlü bir takım. Bana göre Türkiye, İtalya'nın bu gruptaki gerçek rakibi. Zor bir maç olacak ve çok fazla belirsizlik var.