Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: EURO 2020'de flaş Türkiye detayı! UEFA muhabirleri...

Son dakika spor haberi: 'de flaş Türkiye detayı! UEFA muhabirleri...

Son dakika spor haberi: heyecanı Türkiye - İtalya maçı ile başlıyor... Dünya genelinde takip edilecek turnuva öncesi UEFA'nın EURO 2020 muhabirleri turnuva ile ilgili tahminlerde bulundu. Yabancı muhabirlerin tahminlerindeki Türkiye detayı ise gündeme damga vurdu. İşte tüm detaylar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 11:35
Son dakika spor haberi: EURO 2020'de flaş Türkiye detayı! UEFA muhabirleri...

UEFA'nın katılımcı 24 ülke için görevlendirdiği muhabirleri, turnuvayla ilgili tahminlerini paylaştı. Türkiye detayı dikkat çekti.

Son dakika spor haberi: EURO 2020'de flaş Türkiye detayı! UEFA muhabirleri...

MATTHEW HOWARTH - GALLER
Şampiyon: Frans
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: (Hollanda)
En İyi Genç Oyuncu: (İngiltere)
Gizli Favori: Türkiye

Son dakika spor haberi: EURO 2020'de flaş Türkiye detayı! UEFA muhabirleri...

JORDAN MACIEL - AVUSTURYA
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: (Belçika)
Çıkış yapması beklenen: ()
En İyi Genç Oyuncu: (İngiltere)
Gizli Favori: Avusturya

Son dakika spor haberi: EURO 2020'de flaş Türkiye detayı! UEFA muhabirleri...

ONDREJ ZLAMAL - ÇEKYA
Şampiyon: İngiltere
Turnuvanın Yıldızı: Lorenzo Insigne (İtalya)
Gol Kralı: (Belçika)
Çıkış yapması beklenen: (Polonya)
En İyi Genç Oyuncu: (İngiltere)
Gizli Favori: Finlandiya

Son dakika spor haberi: EURO 2020'de flaş Türkiye detayı! UEFA muhabirleri...

STURE SANDO -
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: (İngiltere)
Çıkış yapması beklenen: (İsveç)
En İyi Genç Oyuncu: (Fransa)
Gizli Favori:

Son dakika spor haberi: EURO 2020'de flaş Türkiye detayı! UEFA muhabirleri...

SIMON HART - İNGİLTERE
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: (Fransa)
Gol Kralı: (Belçika)
Çıkış yapması beklenen: Jude Bellingham (İngiltere)
En İyi Genç Oyuncu: Dani Olmo (İspanya)
Gizli Favori:

Son dakika spor haberi: EURO 2020'de flaş Türkiye detayı! UEFA muhabirleri...

MIKAEL ERAVUORI - FİNLANDİYA
Şampiyon: İtalya
Turnuvanın Yıldızı: Kevin De Bruyne (Belçika)
Gol Kralı: Robert Lewandowski (Polonya)
Çıkış yapması beklenen: Aleksandr Sobolev (Russia)
En İyi Genç Oyuncu: (İsveç)
Gizli Favori:

Son dakika spor haberi: EURO 2020'de flaş Türkiye detayı! UEFA muhabirleri...

DAVID CROSSAN - FRANSA
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: (Fransa)
Gol Kralı: Antoine Griezmann (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: (Hollanda)
En İyi Genç Oyuncu: (İngiltere)
Gizli Favori: Polonya

Son dakika spor haberi: EURO 2020'de flaş Türkiye detayı! UEFA muhabirleri...

ANDY CLARK - MACARİSTAN
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: (Belçika)
Çıkış yapması beklenen: Diogo Jota (Portekiz)
En İyi Genç Oyuncu: (Fransa)
Gizli Favori: Ukrayna

Son dakika spor haberi: EURO 2020'de flaş Türkiye detayı! UEFA muhabirleri...

PAOLO MENICUCCI - İTALYA
Şampiyon: Belçika
Turnuvanın Yıldızı: Kevin De Bruyne (Belçika)
Gol Kralı: (Belçika)
Çıkış yapması beklenen: (Polonya)
En İyi Genç Oyuncu: (İngiltere)
Gizli Favori: Türkiye

Son dakika spor haberi: EURO 2020'de flaş Türkiye detayı! UEFA muhabirleri...

DEREK BROOKMAN - HOLLANDA
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: Robert Lewandowski (Polonya)
Çıkış yapması beklenen: Kieran Tierney (İskoçya)
En İyi Genç Oyuncu: Pedri (İspanya)
Gizli Favori: Ukrayna

Son dakika spor haberi: EURO 2020'de flaş Türkiye detayı! UEFA muhabirleri...

IGOR PANEVSKI - KUZEY MAKEDONYA
Şampiyon: İngiltere
Turnuvanın Yıldızı: Kevin De Bruyne (Belçika)
Gol Kralı: (İngiltere)
Çıkış yapması beklenen: Jadon Sancho (İngiltere)
En İyi Genç Oyuncu: Pedri (İspanya)
Gizli Favori: Kuzey Makedonya

Son dakika spor haberi: EURO 2020'de flaş Türkiye detayı! UEFA muhabirleri...

PIOTR KOZMINSKI - POLONYA
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: (Fransa)
Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: Adam Hlozek (Çekya)
En İyi Genç Oyuncu: Kylian Mbappe (Fransa)
Gizli Favori: Türkiye

Son dakika spor haberi: EURO 2020'de flaş Türkiye detayı! UEFA muhabirleri...

ALYSSA SALIOU - BELÇİKA
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: Karim Benzema (Fransa)
Gol Kralı: (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: (Hollanda)
En İyi Genç Oyuncu: (İngiltere)
Gizli Favori: Fransa

Son dakika spor haberi: EURO 2020'de flaş Türkiye detayı! UEFA muhabirleri...

CARLOS MACHADO - PORTEKİZ
Şampiyon: Portekiz
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: Cristiano Ronaldo (Portekiz)
Çıkış yapması beklenen: Diogo Jota (Portekiz)
En İyi Genç Oyuncu: (İngiltere)
Gizli Favori: Türkiye

Son dakika spor haberi: EURO 2020'de flaş Türkiye detayı! UEFA muhabirleri...

ARTUR PETROSYAN - RUSYA
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: Youri Tielemans (Belçika)
En İyi Genç Oyuncu: (İngiltere)
Gizli Favori: İtalya

Son dakika spor haberi: EURO 2020'de flaş Türkiye detayı! UEFA muhabirleri...

ALEX O'HENLEY - İSKOÇYA
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: (Fransa)
Gol Kralı: (İngiltere)
Çıkış yapması beklenen: Kevin Nisbet (İskoçya)
En İyi Genç Oyuncu: Pedri (İspanya)
Gizli Favori: İskoçya

Son dakika spor haberi: EURO 2020'de flaş Türkiye detayı! UEFA muhabirleri...

RASTISLAV GRIBIK - SLOVAKYA
Şampiyon: Belçika
Turnuvanın Yıldızı: Kevin De Bruyne (Belçika)
Gol Kralı: Kai Havertz ()
Çıkış yapması beklenen: (İngiltere)
En İyi Genç Oyuncu: Jude Bellingham (İngiltere)
Gizli Favori: Çekya

Son dakika spor haberi: EURO 2020'de flaş Türkiye detayı! UEFA muhabirleri...

GRAHAM HUNTER - İSPANYA
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: Karim Benzema (Fransa)
Gol Kralı: (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: John McGinn (İskoçya)
En İyi Genç Oyuncu: Pedri (İspanya)
Gizli Favori: Türkiye

Son dakika spor haberi: EURO 2020'de flaş Türkiye detayı! UEFA muhabirleri...

PETER BIRRER - İSVİÇRE
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: (İngiltere)
Çıkış yapması beklenen: Ruben Vargas (İsviçre)
En İyi Genç Oyuncu: Matthijs de Ligt (Hollanda)
Gizli Favori: İsviçre

Son dakika spor haberi: EURO 2020'de flaş Türkiye detayı! UEFA muhabirleri...

GÖRKEM KIRGIZ - TÜRKİYE
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: Nicolo Barella (İtalya)
Gol Kralı: Karim Benzema (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: Pedri (İspanya)
En İyi Genç Oyuncu: (Hollanda)
Gizli Favori: Türkiye

Son dakika spor haberi: EURO 2020'de flaş Türkiye detayı! UEFA muhabirleri...

BOGDAN BUGA - UKRAYNA
Şampiyon: İngiltere
Turnuvanın Yıldızı: Raheem Sterling (İngiltere)
Gol Kralı: (İngiltere)
Çıkış yapması beklenen: Andreas Skov Olsen ()
En İyi Genç Oyuncu: (İngiltere)
Gizli Favori: Danimarka

Son dakika spor haberi: EURO 2020'de flaş Türkiye detayı! UEFA muhabirleri...

PHIL RÖBER - ALMANYA
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: (İngiltere)
Gol Kralı: (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: (Hollanda)
En İyi Genç Oyuncu: Jules Kounde (Fransa)
Gizli Favori: Türkiye

Son dakika spor haberi: EURO 2020'de flaş Türkiye detayı! UEFA muhabirleri...

ELVIR ISLAMOVIC -
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: (Fransa)
Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: Dani Olmo (İspanya)
En İyi Genç Oyuncu: (İngiltere)
Gizli Favori: Türkiye

Son dakika spor haberi: EURO 2020'de flaş Türkiye detayı! UEFA muhabirleri...

EURO 2020 A Grubu ilk maçında Türkiye ile İtalya kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka öncesi değerlendirmelerde bulunan Çizme basını, Ay-yıldızlılarımız için "Gerçek rakip" yorumunu yaptı.

Alessandro Bocci (Corriere della Sera): Avrupa Şampiyonası başka bir hikaye ve Türkiye güçlü bir takım. Bana göre Türkiye, İtalya'nın bu gruptaki gerçek rakibi. Zor bir maç olacak ve çok fazla belirsizlik var.

Son dakika spor haberi: EURO 2020'de flaş Türkiye detayı! UEFA muhabirleri...

Andrea Elefande (La Gazzetta dello Sport): Türkiye iyi bir takım. Böyle turnuvalarda ikinci maçların belirleyici maç olduğu söylenir ancak bence burada ilk müsabaka olan Türkiye maçı böyle olacak.

Son dakika spor haberi: EURO 2020'de flaş Türkiye detayı! UEFA muhabirleri...

Francesco Rapici (Radio Rai): İlginç ve dengeli bir maç olacak. Türkiye'nin kadrosu Avrupa Şampiyonası'ndaki en genç kadro. Şampiyona öncesindeki performansı son derece tatmin edici idi. Türkiye'nin buraya kararlılık koyarak geldiğini görmek gerekir ki, bu 'Gök mavililer'i zorlayabilir.

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