Son dakika spor haberi: 20 kişilik listede 2 milli futbolcu da var! İşte EURO 2020'de izlenmesi gereken genç yıldızlar

EURO 2020'nin başlamasına saatler kala, İngiliz basınından BBC turnuvada izlenmesi gereken 20 genç yeteneği listeledi. Oyuncular arasında A Milli Takım'dan iki futbolcu da yer aldı.
BBC'nin listesine Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü ile geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık geçiren Halil Dervişoğlu'na da yer verildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin Napoli'ye sattığı Eljif Elmas da yine listede yer alan isimlerden oldu.
Orkun Kökçü'nün tanıtım metninde, oyuncuyla ilgili flaş bir transfer detayı da paylaşıldı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun Arsenal, Leicester City ve Leeds United tarafından yakından izlendiği ifade edildi.