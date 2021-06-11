Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: 20 kişilik listede 2 milli futbolcu da var! İşte EURO 2020'de izlenmesi gereken genç yıldızlar

Son dakika spor haberi: 20 kişilik listede 2 milli futbolcu da var! İşte 'de izlenmesi gereken genç yıldızlar

Son dakika haberleri... 'na sayılı saatler kala, heyecan dozu yükseliyor. Turnuvanın açılış maçında, 'mız ile 'da karşılaşacak. Bu organizasyon öncesi İngiliz basınından , şampiyonada takip edilmesi gereken 20 genç oyuncuyu sıraladı. Listede A Milli Futbol Takımı'ndan 2 oyuncu da yer aldı. Haberde ayrıca, milli futbolcularla ilgili transfer detayına da yer verildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 12:25
Son dakika spor haberi: 20 kişilik listede 2 milli futbolcu da var! İşte EURO 2020'de izlenmesi gereken genç yıldızlar

'nin başlamasına saatler kala, İngiliz basınından turnuvada izlenmesi gereken 20 genç yeteneği listeledi. Oyuncular arasında A Milli Takım'dan iki futbolcu da yer aldı.

Son dakika spor haberi: 20 kişilik listede 2 milli futbolcu da var! İşte EURO 2020'de izlenmesi gereken genç yıldızlar

'nin listesine Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü ile geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık geçiren Halil Dervişoğlu'na da yer verildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin Napoli'ye sattığı Eljif Elmas da yine listede yer alan isimlerden oldu.

Son dakika spor haberi: 20 kişilik listede 2 milli futbolcu da var! İşte EURO 2020'de izlenmesi gereken genç yıldızlar

Orkun Kökçü'nün tanıtım metninde, oyuncuyla ilgili flaş bir transfer detayı da paylaşıldı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun Arsenal, Leicester City ve Leeds United tarafından yakından izlendiği ifade edildi.

Son dakika spor haberi: 20 kişilik listede 2 milli futbolcu da var! İşte EURO 2020'de izlenmesi gereken genç yıldızlar

Listede yer alan diğer milli futbolcu Halil Dervişoğlu oldu. Bonservisi Brentford'da olan 21 yaşındaki golcü ismin geride bıraktığımız sezon Brentford, Twente ve Galatasaray olmak üzere 3 farklı takımda forma giymesine dikkat çekildi.

Son dakika spor haberi: 20 kişilik listede 2 milli futbolcu da var! İşte EURO 2020'de izlenmesi gereken genç yıldızlar

İşte EURO 2020'de izlenmesi gereken diğer 18 futbolcu...

Jeremy Doku (Belçika)
Jordan Larsson (İsveç)
Jules Kounde (Fransa)
Adam Hlozek (Çekya)
Becir Omeragic (İsviçre)
Ryan Gravenberch (Hollanda)
Alexander Isak (İsveç)
Alex Kral (Çekya)
Nuno Mendes (Portekiz)
Jamal Musiala (Almanya)
Sasa Kalajdzic (Avusturya)
Eljif Elmas (Kuzey Makedonya)
Christoph Baumgartner (Avusturya)
Tomas Suslov (Slovakya)
Kamil Piatkowski (Polonya)
Josko Gvardiol (Hırvatistan)
Onni Valakari (Finlandiya)
Pedri (İspanya)

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