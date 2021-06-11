Son dakika spor haberi: 20 kişilik listede 2 milli futbolcu da var! İşte EURO 2020'de izlenmesi gereken genç yıldızlar

Listede yer alan diğer milli futbolcu Halil Dervişoğlu oldu. Bonservisi Brentford'da olan 21 yaşındaki golcü ismin geride bıraktığımız sezon Brentford, Twente ve Galatasaray olmak üzere 3 farklı takımda forma giymesine dikkat çekildi.