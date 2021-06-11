Roberto Mancini: Finalde de karşılaşırız

EURO 2020'de açılış maçında Türkiye ile karşılaşacak olan İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini Türkiye'nin genç ama fantastik oyunculara sahip olduğunu söyleyerek, "Umarım finalde yeniden Türkiye ile karşılaşırız" dedi. "Kazanmak istiyorsak en iyi oyunumuzu ortaya koymalıyız. Türkiye'yi yenmek için iyi oynamamız gerek diyen Mancini şöyle devam etti: Burak Yılmaz harika bir sezon geçirdi. Umarım yarın (bugün) gol atmaz ama benimle aynı fikirde midir bilmiyorum. Onu çok severim. Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri. Hedefimiz finale gitmek.