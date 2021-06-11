Haberler Euro 2020 Roberto Mancini: Finalde de karşılaşırız

: Finalde de karşılaşırız

'de açılış maçında ile karşılaşacak olan 'da teknik direktör Türkiye'nin genç ama fantastik oyunculara sahip olduğunu söyleyerek, "Umarım finalde yeniden Türkiye ile karşılaşırız" dedi.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 06:50
Roberto Mancini: Finalde de karşılaşırız

EURO 2020'de açılış maçında ile karşılaşacak olan 'da teknik direktör Türkiye'nin genç ama fantastik oyunculara sahip olduğunu söyleyerek, "Umarım finalde yeniden Türkiye ile karşılaşırız" dedi. "Kazanmak istiyorsak en iyi oyunumuzu ortaya koymalıyız. Türkiye'yi yenmek için iyi oynamamız gerek diyen Mancini şöyle devam etti: harika bir sezon geçirdi. Umarım yarın (bugün) gol atmaz ama benimle aynı fikirde midir bilmiyorum. Onu çok severim. Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri. Hedefimiz finale gitmek.

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