Haydi Türkiye! İtalyanlar günü bu sözle kapatsın: Mamma li Turchi

Gün geldi çattı... A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında bugün İtalya ile karşılaşacak. Son dönemde Fransa, Hollanda ve Norveç gibi takımları ezip geçen Türkiye, yine bir kritik 90 dakika oynayacak. 27 maçtır kaybetmeyen İtalyanlar'a Roma Olimpiyat Stadı'nda konuk olacak ay-yıldızlı ekibimiz, Şenol Güneş'in önderliğinde yeni bir tarih yazmak için sahaya çıkacak. TRT Spor'dan naklen yayınlanacak olan bu önemli karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.
İDEAL KADRO SAHADA
Korona virüs tedbirleri nedeniyle 70 bin 500 kişilik Roma Olimpiyat Stadı'na 18 bin futbolsever yerini alacak. Zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlılarımız, bu önemli müsabakaya 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ideal kadrosuyla çıkacak. Kaleyi Uğurcan koruyacak. Savunma dörtlüsünde Zeki-Çağlar-Merih-Umut yer alacak. Ortada Okay-Ozan Tufan, önlerinde Kenan-Hakan-Yusuf, en uçta ise kral Burak Yılmaz görev yapacak.