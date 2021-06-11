Haberler Euro 2020 Haydi Türkiye! İtalyanlar günü bu sözle kapatsın: Mamma li Turchi

Haydi Türkiye! İtalyanlar günü bu sözle kapatsın: Mamma li Turchi

Saatler 22.00’yi gösterdiğinde tüm Avrupa’da hayat duracak. Milliler, ’nin açılış maçında sahne alacak. ve öğrencileri, Roma Stadı’nda yeni bir tarih yazmak için sahaya çıkacak, İtalya ile kozlarını paylaşacak. Haydi Türkiye! İtalyanlar’a, ‘anneciğim Türkler geliyor’ sözünü tekrarlat.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 06:50
Haydi Türkiye! İtalyanlar günü bu sözle kapatsın: Mamma li Turchi

Gün geldi çattı... , Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında bugün İtalya ile karşılaşacak. Son dönemde Fransa, Hollanda ve Norveç gibi takımları ezip geçen Türkiye, yine bir kritik 90 dakika oynayacak. 27 maçtır kaybetmeyen İtalyanlar'a Roma Olimpiyat Stadı'nda konuk olacak ay-yıldızlı ekibimiz, 'in önderliğinde yeni bir tarih yazmak için sahaya çıkacak. TRT Spor'dan naklen yayınlanacak olan bu önemli karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

İDEAL KADRO SAHADA
Korona virüs tedbirleri nedeniyle 70 bin 500 kişilik Roma Olimpiyat Stadı'na 18 bin futbolsever yerini alacak. Zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlılarımız, bu önemli müsabakaya 'ndeki ideal kadrosuyla çıkacak. Kaleyi koruyacak. Savunma dörtlüsünde --- yer alacak. Ortada -, önlerinde --, en uçta ise kral görev yapacak.

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