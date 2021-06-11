Haberler Euro 2020 "Hayaller bir olsun"

"Hayaller bir olsun"

Usta hoca, Spor Bakanı Kasapoğlu ile söyleşide bulundu. , “Herkesin hayali var ama ortak olan hayallerimizi önce birleştirelim” dedi.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 06:50
"Hayaller bir olsun"

Spor Bakanı Dr. , hocası ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu'nun sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam, için "Herkesin hayali var ama ortak olan hayallerimizi önce birleştirelim. Onun için ortak düşüneceğiz, ortak çalışacağız, ortak duygularımızı paylaşacağız" mesajını verdi. Güneş, Bakan Kasapoğlu ile yaptığı söyleşide, "Önümüze bir sürü engel çıkacak, A'dan Z'ye bu engeli aşacak anlayışta kendimizi yetiştirmemiz lazım" dedi. Şenol Güneş şöyle devam etti: "Bizim Çocuklar" duygusu var. Bu çocukları 'da da, 'de de, 'da da ailenin içerisinde göstermeye çalışıyoruz. Oyunculara yatırım yapılmasını istiyorum. Türkiye'nin ekonomisine katkı yapılacak her şeyin önünü açmak lazım. Futbolda bu kadar yatırım yapılıyorsa; "Devletten parayı alayım, harcayayım, borcum varken de vergi affı çıkar ve borcum düşür" zihniyeti sürdürülebilir değil. Devlet sana verecek ama gençleri sen yetiştir diye verecek.

BENCE HAGI!

Bakan Kasapoğlu'nun 'quiz' sorularına da yanıt veren Şenol Güneş; " mi, mi?" sorusunu ise "Hagi derim. Ben Hagi'yi daha çok önemsiyorum. Taraftar gözüyle bakmıyorum" şeklinde yanıtladı.

BİRLİKTE VAR OLDUK

Mutluluğum ailem ile beraber olmak. Sahadaki sonuca gelirsek en önemli mutluluğumdur. Kulüpte de 'un lige ilk çıkışıdır. Onun var oluşu ile benim var oluşum beraber oldu.

MİLLİ TAKIMDA MERİH MODASI

öncesinde , A Milli Takım'ın Juventus'lu yıldızı 'ın başrolde olduğu bir reklam filmi çekti. Filmde Merih Demiral'ın forma numarasından ilham alan yeni sezon koleksiyonu eşlik etti. Reklam filmi için Merih Demiral, "Tam bir takım oyunu oldu" diye konuştu.

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