"Hayaller bir olsun"

Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Takım hocası Şenol Güneş ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu'nun sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam, EURO 2020 için "Herkesin hayali var ama ortak olan hayallerimizi önce birleştirelim. Onun için ortak düşüneceğiz, ortak çalışacağız, ortak duygularımızı paylaşacağız" mesajını verdi. Güneş, Bakan Kasapoğlu ile yaptığı söyleşide, "Önümüze bir sürü engel çıkacak, A'dan Z'ye bu engeli aşacak anlayışta kendimizi yetiştirmemiz lazım" dedi. Şenol Güneş şöyle devam etti: "Bizim Çocuklar" duygusu var. Bu çocukları Van'da da, Kayseri'de de, Antalya'da da ailenin içerisinde göstermeye çalışıyoruz. Oyunculara yatırım yapılmasını istiyorum. Türkiye'nin ekonomisine katkı yapılacak her şeyin önünü açmak lazım. Futbolda bu kadar yatırım yapılıyorsa; "Devletten parayı alayım, harcayayım, borcum varken de vergi affı çıkar ve borcum düşür" zihniyeti sürdürülebilir değil. Devlet sana verecek ama gençleri sen yetiştir diye verecek.

BENCE HAGI!

Bakan Kasapoğlu'nun 'quiz' sorularına da yanıt veren Şenol Güneş; "Hagi mi, Alex mi?" sorusunu ise "Hagi derim. Ben Hagi'yi daha çok önemsiyorum. Taraftar gözüyle bakmıyorum" şeklinde yanıtladı.

BİRLİKTE VAR OLDUK

Mutluluğum ailem ile beraber olmak. Sahadaki sonuca gelirsek Dünya Kupası en önemli mutluluğumdur. Kulüpte de Trabzonspor'un lige ilk çıkışıdır. Onun var oluşu ile benim var oluşum beraber oldu.

MİLLİ TAKIMDA MERİH MODASI

Avrupa Şampiyonası öncesinde Mavi Jeans, A Milli Takım'ın Juventus'lu yıldızı Merih Demiral'ın başrolde olduğu bir reklam filmi çekti. Filmde Merih Demiral'ın forma numarasından ilham alan yeni sezon Mavi M28 koleksiyonu eşlik etti. Reklam filmi için Merih Demiral, "Tam bir takım oyunu oldu" diye konuştu.