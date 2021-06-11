Haberler Euro 2020 Belçika'dan dev EURO 2020 primi! Şampiyonluğa 435'er bin euro ...

'dan dev primi! Şampiyonluğa 435'er bin euro ...

oyuncuları, 'nda () zafere ulaşmaları halinde 435'er bin euro prim kazanacak.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 15:30 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 15:31
Belçika'dan dev EURO 2020 primi! Şampiyonluğa 435'er bin euro ...

oyuncuları, 'nda () zafere ulaşmaları halinde 435'er bin euro prim kazanacak.

basınında yer alan haberlere göre zirvede bulunan "Kırmızı Şeytanlar"ın EURO 2020'de şampiyon olması durumunda teknik direktör tarafından kadroya dahil edilen her futbolcuya 435 bin euro prim verilecek.

'nda , ve ile mücadele edecek Belçika Milli Takımı'nın oyuncuları, çeyrek final için 170 bin euro, yarı finale kalmaları halinde 290 bin euro, finale çıkmaları durumunda da 370 bin euro para ödülü alacak.

Öte yandan 'nda ise şampiyonluk primi olarak futbolculara 340'ar bin euro dağıtılacağı açıklanmıştı.

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