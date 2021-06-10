Son dakika spor haberleri: EURO 2020'deki Türkiye İtalya maçı öncesi Şenol Güneş açıklamalarda bulundu!

EURO 2020'de heyecan başlıyor. Dev turnuvanın açılış maçında Türkiye ile İtalya, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi A Milli Takımı'mızda teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

ŞENOL GÜNEŞ: İYİ FUTBOL OYNAMAK İSTİYORUZ!

Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz bu organizasyona ilk adımı atacağız. Bu yolculuğun açılış maçını oynamak bizim için büyük bir mutluluk ve gurur.

Başta sağlık çalışanları olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Futbol emekçilerine de teşekkür etmemiz gerekiyor. Her zaman umutlu olmak için direnç gösterdiler.

İtalya ile başlayacağız. Her takımın özellikleri var. Takımımızın kendisini göstereceğini düşünüyorum. İlk kez açılış maçını oynayacağız. Avrupa Şampiyonası tecrübesi olan oyuncularımız var ama çoğu oyuncumuz ilk kez bu heyecanı yaşayacak.

Mancini, Türkiye'yi iyi biliyor. Galatasaray'da çalıştı. Önemli bir hoca. Favori olarak gelmedik ama favorilerden biri olmak hayalimiz. Önceliğimiz gruptan çıkmak, umarım ki finalde İtalya ile oynarız. 2002'de Brezilya ile başlamış, yarı finalde karşılaşmıştık.

Herkes gibi biz de turnuvayı kazanmak istiyoruz. Keyifli maçlar izlettirmek istiyoruz. Oyuncularımız hazır. Yeneriz, yeniliriz. Herkesin mutlu olacağı bir turnuva olur umarım.

İtalya'nın gücünü de kendimizi de biliyoruz. Çok yetenekli ve tecrübeli oyuncuları var. Çoğu oyuncusu kendi liginde oynuyor. İtalya futbolunun dünya arenasındaki yerini biliyoruz. Katılmadığı zaman yer yerinden oynuyor. Ülke olarak birbirimize benzer özelliklerimiz var.

Oyuncularımın yeteneklerini ve karakterlerini sahada görmek istiyorum.Olağan dışı bir şey istemiyorum.Kora kor oynamaya çalışacağız.Kağıt üzerinde daha iyi görünüyorlar ama oynanan oyunu birlikte göreceğiz. Maç sonu alacağımız puanların mutluluğunu yaşamak istiyorum.

Dünya futbolunun ilgi ile izleyeceği ve etki yapacağı bir maç olacak. Bu herkes için önemli bir adım. Sportif başarıyı kovalarken, ülke tanıtımını ve fair-playi de unutmayacağız. Böyle alacağımız bir sonuç bizi daha çok mutlu eder.

Uzun zamandır kaybetmiyorlar. Takımı oyunu oynuyorlar. Çok dikkatli olmak zorundayız. Kendi özelliklerimizi göstermemiz sonucu lehimize çevirebilir. Umarım bu duruma düşmeyiz. Buraya kolay gelmedik, buraya herkesi getirmiyorlar.

Futbolumuz ile iz bırakmak istiyoruz. Kazansak da kaybetsek de 2 maçımız daha var. İtalya'yı yenersek, grubun dengesini değiştiririz.

Oyuncularımız genç ama deneyimleri var. Bu deneyimlerinin ne kadar başarı getireceğini göreceğiz. 2002'de de Dünya Kupası'na hiç katılmayan oyuncular ile gitmiştik. Daha sonra tecrübe elde ettiler. Tecrübe durarak kazanılmıyor.