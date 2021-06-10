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Son dakika spor haberleri: öncesi 'da : çok güçlü bir takım

Son dakika spor haberleri... öncesi nefesler tutuldu. Turnuvanın açılış maçında ile , 'nda kozlarını paylaşacak. 'nın yıldız futbolcusu, kritik karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu ve Türkiye'nin çok güçlü bir takım olduğunu söyledi. İşte o sözler...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 19:36
Son dakika spor haberleri: EURO 2020 öncesi İtalya'da Giorgio Chiellini: Türkiye çok güçlü bir takım

A Grubu ilk maçında ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi 'nın yıldız futbolcusu 'den önemli açıklamalar geldi.

Giorgio Chiellini: Türkiye çok güçlü bir takım. Kazanmaya çalışacağız. Kadrolarındaki birçok futbolcuyu tanıyoruz. Bize zor duruma düşürebilecek özellikler var. Tutkulu bir takımlar. Ancak biz de galibiyetle başlamak istiyoruz ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

Çok önemli bir turnuvaydı 2018'deki Dünya Kupası. bizim için hayal kırıklığı oldu ama sonrasında büyük motivasyon kaynağı haline geldi. O zaman da 'nda oynanan oyuncular hiç hoş karşılanmamıştı.

Aslında garip bir duygu. Maçların gidişatını biliyorsunuz. Aynı şekilde Türkiye için de geçerli. Harika bir akşam olacak. Bu maça biz çok iyi hazırlandık, çok iyi çalıştık. günkü maçta neden böyle olmasın diye düşünüyoruz.

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