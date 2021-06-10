Son dakika spor haberleri: EURO 2020 öncesi İtalya'da Giorgio Chiellini: Türkiye çok güçlü bir takım

EURO 2020 A Grubu ilk maçında İtalya ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi İtalya Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Giorgio Chiellini'den önemli açıklamalar geldi.



Giorgio Chiellini: Türkiye çok güçlü bir takım. Kazanmaya çalışacağız. Kadrolarındaki birçok futbolcuyu tanıyoruz. Bize zor duruma düşürebilecek özellikler var. Tutkulu bir takımlar. Ancak biz de galibiyetle başlamak istiyoruz ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

Çok önemli bir turnuvaydı 2018'deki Dünya Kupası. İsviçre maçı bizim için hayal kırıklığı oldu ama sonrasında büyük motivasyon kaynağı haline geldi. O zaman da İtalyan Milli Takımı'nda oynanan oyuncular hiç hoş karşılanmamıştı.

Aslında garip bir duygu. Maçların gidişatını biliyorsunuz. Aynı şekilde Türkiye için de geçerli. Harika bir akşam olacak. Bu maça biz çok iyi hazırlandık, çok iyi çalıştık. Cuma günkü maçta neden böyle olmasın diye düşünüyoruz.