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Son dakika haberleri | maçı öncesi açıklamalarda bulundu!

geldi çattı. 'mız açılış karşılaşmasında ile mücadele edecek. 'nda oynanacak maç öncesi Gök Mavilerin teknik direktörü basın toplantısında soruları yanıtladı. İşte 'nin maçı öncesi o sözleri...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 19:06 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 19:20
Son dakika EURO 2020 haberleri | Türkiye İtalya maçı öncesi Mancini açıklamalarda bulundu!

geldi çattı. 'mız açılış karşılaşmasında ile mücadele edecek. 'nda oynanacak maç öncesi Gök Mavililerin teknik direktörü basın toplantısında soruları yanıtladı.

İşte Mancini'nin o sözleri;

Türk taraftarları seviyorum ama yarın için üzgünüm, 90 dakikada kazanmak istiyoruz. Umarım ile tekrar finalde karşılaşırız. çok sevdiğim bir oyuncu, umarım Burak Yılmaz yarın bize gol atmaz.

Türkiye genç ama fantastik oyunculara sahip. Kazanmak istiyorsak en iyi oyunumuzu ortaya koymalıyız. İnanılmaz oyuncularımız ve harika takım ruhumuz var.

Sadece bizim taraftarımız olmayacak, Türk taraftarlar da stadyumda olacak. döneminden sonra böyle bir şeyin olması güzel hissettirecek.

Çok zor maç olacak. Türkiye eski Türkiye değil. Çok iyi bir jenerasyon yakaladılar. Ancak onları iyi çalıştığımızı düşünüyoruz.

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