Son dakika EURO 2020 haberleri | Türkiye İtalya maçı öncesi Mancini açıklamalarda bulundu!

EURO 2020 geldi çattı. Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız açılış karşılaşmasında İtalya ile mücadele edecek. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç öncesi Gök Mavililerin teknik direktörü Roberto Mancini basın toplantısında soruları yanıtladı.

İşte Mancini'nin o sözleri;

Türk taraftarları seviyorum ama yarın için üzgünüm, 90 dakikada kazanmak istiyoruz. Umarım Türkiye ile tekrar finalde karşılaşırız. Burak Yılmaz çok sevdiğim bir oyuncu, umarım Burak Yılmaz yarın bize gol atmaz.

Türkiye genç ama fantastik oyunculara sahip. Kazanmak istiyorsak en iyi oyunumuzu ortaya koymalıyız. İnanılmaz oyuncularımız ve harika takım ruhumuz var.

Sadece bizim taraftarımız olmayacak, Türk taraftarlar da stadyumda olacak. Covid döneminden sonra böyle bir şeyin olması güzel hissettirecek.

Çok zor maç olacak. Türkiye eski Türkiye değil. Çok iyi bir jenerasyon yakaladılar. Ancak onları iyi çalıştığımızı düşünüyoruz.