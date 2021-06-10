Haberler Euro 2020 Servet Yardımcı'dan İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina'ya ziyaret

'dan Başkanı Gravina'ya ziyaret

1. Başkan Vekili , maçı öncesi Başkanı 'yı ziyaret etti.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 13:20 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 13:30
Servet Yardımcı'dan İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina'ya ziyaret

1. Başkan Vekili , yarın oynanacak - öncesinde Başkanı 'yı ziyaret etti.

Futbol Federasyonu'nun 'daki binasında gerçekleşen ziyarette Genel Sekreteri ve İtalya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri de yer aldı.

Yardımcı, Gravina'yı Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesinden dolayı kutladı. Ayrıca iki futbol adamı, UEFA'da birlikte çalışmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederken yarınki maç için de birbirlerine şans dilediler.

Nezaket ziyareti Yardımcı ve Gravina'nın karşılıklı Türkiye ve formalarını takdim etmeleri ile sona erdi.

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