Şenol Güneş Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçına çıkacak

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez görev alacak.
Türkiye'yi 2002'de dünya üçüncülüğüne taşıyan Güneş, ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarında, ay-yıldızlı ekibin başında bulunacak.
Deneyimli teknik adam, İtalya ile yarın oynanacak EURO 2020'nin açılış maçıyla milli takımın başındaki 77. karşılaşmasına çıkacak.
Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 53'ü resmi, 23'ü özel 76 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 76 maçta 37 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.
Türkiye, Güneş yönetiminde 120 gol attı, kalesinde 74 gole engel olamadı.
GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 54. RESMİ MAÇ
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 53 resmi maç oynadı.
Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 53 resmi maçın 30'unu kazandı, 10'unu yitirdi, 13'ünde ise eşitliği bozamadı.
Bu maçlarda 96 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 48 gol gördü.
ŞENOL GÜNEŞ İLE 23 ÖZEL MAÇ
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 23 de özel maç oynadı
Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 23 özel maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.
ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ MİLLİ MAÇLAR
A Milli Futbol Takımı'nın Şenol Güneş yönetiminde yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Rakip
|Sonuç
|03.06.2021
|Paderborn
|Özel
|Moldova
|2-0
|31.05.2021
|Antalya
|Özel
|Gine
|0-0
|27.05.2021
|Antalya
|Özel
|Azerbaycan
|2-1
|30.03.2021
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|Letonya
|3-3
|27.03.2021
|Malaga
|Dünya Kupası Elemeleri
|Norveç
|3-0
|24.03.2021
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|Hollanda
|4-2
|18.11.2020
|Budapeşte
|UEFA Uluslar Ligi
|Macaristan
|0-2
|15.11.2020
|İstanbul
|UEFA Uluslar Ligi
|Rusya
|3-2
|11.11.2020
|İstanbul
|Özel
|Hırvatistan
|3-3
|14.10.2020
|İstanbul
|UEFA Uluslar Ligi
|Sırbistan
|2-2
|11.10.2020
|Moskova
|UEFA Uluslar Ligi
|Rusya
|1-1
|07.10.2020
|Köln
|Özel
|Almanya
|3-3
|06.09.2020
|Belgrad
|UEFA Uluslar Ligi
|Sırbistan
|0-0
|03.09.2020
|Sivas
|UEFA Uluslar Ligi
|Macaristan
|0-1
|17.11.2019
|Andorra
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Andorra
|2-0
|14.11.2019
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|İzlanda
|0-0
|14.10.2019
|Paris
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Fransa
|1-1
|11.10.2019
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Arnavutluk
|1-0
|10.19.2019
|Kişinev
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Moldova
|4-0
|07.09.2019
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Andorra
|1-0
|11.06.2019
|Reykjavik
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|İzlanda
|1-2
|08.06.2019
|Konya
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Fransa
|2-0
|02.06.2019
|Antalya
|Özel
|Özbekistan
|2-0
|30.05.2019
|Antalya
|Özel
|Yunanistan
|2-1
|25.03.2019
|Eskişehir
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Moldova
|4-0
|22.03.2019
|İşkodra
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Arnavutluk
|2-0
|18.02.2004
|Adana
|Özel
|Danimarka
|0-1
|19.11.2003
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Letonya
|2-2
|15.11.2003
|Riga
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Letonya
|0-1
|11.10.2003
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|İngiltere
|0-0
|09.09.2003
|Dublin
|Özel
|İrlanda Cumhuriyeti
|2-2
|06.09.2003
|Vaduz
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Liechtenstein
|3-0
|20.08.2003
|Ankara
|Özel
|Moldova
|2-0
|28.06.2003
|St.Etienne
|FIFA Konfederasyon Kupası
|Kolombiya
|2-1
|26.06.2003
|Paris
|FIFA Konfederasyon Kupası
|Fransa
|2-3
|23.06.2003
|St.Etienne
|FIFA Konfederasyon Kupası
|Brezilya
|2-2
|21.06.2003
|Paris
|FIFA Konfederasyon Kupası
|Kamerun
|0-1
|19.06.2003
|St.Etienne
|FIFA Konfederasyon Kupası
|ABD
|2-1
|11.06.2003
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Kuzey Makedonya
|3-2
|07.06.2003
|Bratislava
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Slovakya
|1-0
|30.04.2003
|Teplice
|Özel
|Çekya
|0-4
|02.04.2003
|Sunderland
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|İngiltere
|0-2
|12.02.2003
|İzmir
|Özel
|Ukrayna
|0-0
|20.11.2002
|Pescara
|Özel
|İtalya
|1-1
|16.10.2002
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Liechtenstein
|5-0
|12.10.2002
|Üsküp
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Kuzey Makedonya
|2-1
|07.09.2002
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Slovakya
|3-0
|21.08.2002
|Trabzon
|Özel
|Gürcistan
|3-0
|29.06.2002
|Daegu
|Dünya Kupası Finalleri
|Güney Kore
|3-2
|26.06.2002
|Saitama
|Dünya Kupası Finalleri
|Brezilya
|0-1
|22.06.2002
|Osaka
|Dünya Kupası Finalleri
|Senegal
|1-0
|18.06.2002
|Miyagi
|Dünya Kupası Finalleri
|Japonya
|1-0
|13.06.2002
|Seul
|Dünya Kupası Finalleri
|Çin
|3-0
|09.06.2002
|Incheon
|Dünya Kupası Finalleri
|Kosta Rika
|1-1
|03.06.2002
|Ulsan
|Dünya Kupası Finalleri
|Brezilya
|1-2
|23.05.2002
|Hong Kong
|Özel
|Güney Afrika
|0-2
|17.04.2002
|Kerkrade
|Özel
|Şili
|2-0
|26.03.2002
|Bochum
|Özel
|Güney Kore
|0-0
|12.02.2002
|Breda
|Özel
|Ekvador
|0-1
|14.11.2001
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|Avusturya
|5-0
|10.11.2001
|Viyana
|Dünya Kupası Elemeleri
|Avusturya
|1-0
|06.10.2001
|Kişinev
|Dünya Kupası Elemeleri
|Moldova
|3-0
|05.09.2001
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|İsveç
|1-2
|01.09.2001
|Bratislava
|Dünya Kupası Elemeleri
|Slovakya
|1-0
|15.08.2001
|Oslo
|Özel
|Norveç
|1-1
|06.06.2001
|Bursa
|Dünya Kupası Elemeleri
|Kuzey Makedonya
|3-3
|02.06.2001
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|Azerbaycan
|3-0
|25.04.2001
|Gaziantep
|Özel
|Arnavutluk
|0-2
|28.03.2001
|Üsküp
|Dünya Kupası Elemeleri
|Kuzey Makedonya
|2-1
|24.03.2001
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|Slovakya
|1-1
|28.02.2001
|Amsterdam
|Özel
|Hollanda
|0-0
|15.11.2000
|İstanbul
|Özel
|Fransa
|0-4
|11.10.2000
|Bakü
|Dünya Kupası Elemeleri
|Azerbaycan
|1-0
|07.10.2000
|Göteborg
|Dünya Kupası Elemeleri
|İsveç
|1-1
|02.09.2000
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|Moldova
|2-0
|16.08.2000
|Saraybosna
|Özel
|Bosna Hersek
|0-2
Not: Skorlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.