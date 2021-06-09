Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: TFF'den eski Milli Takım hocalarına davet! Fatih Terim Roma'ya gidiyor!

Son dakika spor haberi: 'den eski hocalarına davet! 'ya gidiyor!

Son dakika spor haberleri... 'de ile oynayacağımız açılış maçına sayılı günler kala , 'ı çalıştırmış eski hocaları 'ya davet etti. , ve gibi isimlerin bu davete olumlu yanıt verdiği ifade edildi.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 08:43
Son dakika spor haberi: TFF'den eski Milli Takım hocalarına davet! Fatih Terim Roma'ya gidiyor!

, 'ya adeta çıkarma yapacak. Ay-yıldızlı takımı, ile oynayacağı kritik maçta kulüp başkanları, 'ı çalıştırmış eski teknik adamlar ve geniş bir davetli topluluğu destekleyecek.

Sabah'ta yer alan habere göre özellikle davet gönderilen 'da görev yapmış teknik direktörlerden , ve 'nin bu çağrıya olumlu yanıt verdiği ve 'nin İtalya ile oynayacağı karşılaşmada 'Bizim Çocuklar'a tribünden destek olacağı öğrenildi.

Başkanı de önceki gün 'yle yapılan toplantıda Süper Lig başkanlarına, "Hep beraber Roma'da olalım. Sizi de İtalya'ya bekliyoruz. Milli Takımımız'a destek verelim" dedi.

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