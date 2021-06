"İtalya'yı yenebiliriz"

A Milli Takımımızda teknik direktör Şenol Güneş 'in vazgeçilmez oyuncularından Kenan Karaman EURO 2020 öncesinde açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki futbolcu iyi bir jenerasyon yakaladıklarını, İtalya maçında bunun avantajlarını sahaya yansıtacaklarını kaydetti. Kenan "Her maça ayrı konsantre oluyoruz ama Fransa ve İtalya gibi tarihinde başarıları olan ülkelere karşı oynarken insan daha fazla motive oluyor. İtalya güçlü bir takım. Çok disiplinli oynuyorlar, oyuna çok hakimler. Bu maçta da başarılı olacağımızı düşünüyorum" dedi.ÖNCE GRUPTAN ÇIKALIMKenan Karaman, kendilerinden beklentilerin farkında olduklarını kaydetti. Başarılı hücum oyuncusu "İtalya maçı aynı zamanda turnuvanın açılış karşılaşması. Bu sebeple de önemi çok büyük. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak. Her maç çok değerli" diye konuştu. Başarılı hücum oyuncusu, "Çok çalışıyoruz. Hocamız da bizi çok güzel hazırlıyor ve İtalya maçına odaklandık. İnşallah bu maç da bizim adımıza iyi geçecek" ifadelerini kullandı. Kenan, Milli Takım forması giymenin çok özel olduğunu kaydetti.MILLI FORMAYI GIYIYORSAN HER ŞEYINI VERMEN GEREK"Sahada her zaman yüksek enerjiyle oynarım. Milli formayı giyiyorsan sahada her şeyini vermen ve bu formayı terletmen lazım diye düşünüyorum. Ben de onu göstermeye çalışıyorum tabii ki. Ben kendi özelliklerimle takıma yardımcı olmaya ve mücadelemi en üst seviyede tutmaya çalışıyorum. Maçlarda da bunun takıma iyi geldiğini düşünüyorum"NELER DEDİ?* Türkiye Ligi geçtiğimiz yıllara oranla çok daha kaliteli bir hale geldi. * Genç oyunculara tavsiyem kesinlikle Avrupa'ya gitsinler. * Türk halkı turnuva boyunca bize inansın ve desteklesin. * Şenol Güneş böyle turnuvaları yaşamış bir teknik direktör. Bu yüzden şanslıyız. * İnşallah pandamı kısa süre içinde biter. Bizler de normal yaşamlarımıza döneriz. * Gol sevinci çalışmadım. Atarsam doğaçlama bir şeyler yapacağım.YÜZDE 100'ÜMÜ VEREBİLİRİM"Milli formayı taşımak benim için büyük gurur. Her maçta yüzde 100'ümü vermeye çalışıyorum. Daha çok oyunu okuyarak, alanları görerek, takımıma yardım etmeye çalışıyorum. Bunu da gol ve asistle süslediğim zaman tabii ki hücum oyuncusu için daha güzel oluyor"