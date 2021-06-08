Haberler Euro 2020 Türk Milli Takımı İtalya maçı öncesi taktik çalıştı

maçı öncesi taktik çalıştı

Son dakika A Milli Takım haberi... Ay yıldızlılarımız, EURO 2020'nin açılış maçında oynayacağı karşılaşmasının hazırlılarına devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma çalışmasıyla devam etti. Öte yandan idmanın basına kapalı bölümünde , İtalya maçı öncesi taktik çalıştı.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 20:53
Türk Milli Takımı İtalya maçı öncesi taktik çalıştı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Almanya'daki hazırlıklarına devam etti.

Millilerin Harsewinkel'de kamp yaptığı Klosterpforte Hotel'in sahasında, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Şenol Güneş, idman öncesinde saha ortasında oyuncularıyla bir süre konuştu. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

A Milli Takım, Almanya kampındaki son çalışmasını yarın TSİ 10.30'da gerçekleştirecek. Ay-yıldızlı ekip, TSİ 16.00'da 'ndan kalkacak uçakla 'ya hareket edecek.

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