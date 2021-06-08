Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberleri: Roberto Mancini'den A Milli Takım'a büyük övgü! "Türkiye çok güçlü"

Son dakika spor haberleri: 'den 'a büyük övgü! " çok güçlü"

'ın 'deki rakiplerinden 'nın teknik direktörü , turnuva ve hakkında açıklamalarda bulundu. Ay-yıldızlı ekibimize övgüler yağdıran tecrübeli teknik adam, " çok güçlü bir takım. Oyuncularına bakın. Çok teknikler, fizikleri çok iyi. Son yıllarda Türkiye çok gelişti." dedi.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 18:02
Son dakika spor haberleri: Roberto Mancini'den A Milli Takım'a büyük övgü! "Türkiye çok güçlü"

'nin açılış maçında 'ımızla karşılaşcak olan 'nın teknik direktörü , turnuva öncesi açıklamalarda bulundu.

Şampiyonadaki favorisinin olduğunu belirten Mancini, A Milli Takım'dan da övgüyle bahsetti.

Mancini'nin sözlerinden satır başları şu şekilde:

Turnuvaya iyi başlamak istiyoruz. maçıyla birlikte iyi oynamak, iyi sonuç almak, enerjimizi ortaya koymak ve özgüvenimizi korumak çok önemli. Çok zorlu bir grubumuz var. Ne yazık ki böyle turnuvalarda zayıf takım olmaz. Çok zor maçlar oynayacağız. Kura çekilirken herkes kolay diyordu ama öyle değil. Grubumuzdaki her takımın güçlü taktikleri, teknikleri ve fiziksel özellikleri var. Bence çok güçlü bir grupta mücadele edeceğiz.

"TÜRKİYE ÇOK GELİŞTİ"

Türkiye çok güçlü bir takım. Oyuncularına bakın. Çok teknikler, fizikleri çok iyi. Son yıllarda Türkiye çok gelişti. Bence ve de çok güçlü takımlar.

"EN BÜYÜK FAVORİM FRANSA"

Benim en büyük favorim Fransa, son dünya şampiyonu onlar. Üstelik 'de çok genç bir takımla kupayı kazandılar. Şimdi çok daha iyi durumdalar. Onlarla finale kadar karşılaşmamayı umuyorum. Finalde de umarım şans bizimle olur.

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