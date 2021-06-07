Son dakika spor haberleri... Wayne Rooney'den EURO 2020 değerlendirmesi!

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Wayne Rooney, sayılın günler kalan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili bir analiz yazısı kaleme aldı. İşte The Times'ta yayınlanan yazının dikkat çeken satır başları...

"KISKANIYORUM"

EURO 1996 sırasında 10 yaşındaydım ve Anfield'ın hemen dışındaydım. Hollanda, ikinci turda Fransa ile oynamıştı ve sevinçleri izliyordum. Tüm çevre turuncuydu ve atmosfer harikaydı. O an neler hissettiğimi hiç unutmadım. Kendi ülkende ve hatta kendi şehrinde büyük bir turnuvanın oynanması hissi... Kendi kariyerim boyunca birçok tutku yaşadım ama kendi ülkemde turnuva finalleri oynamadım. Muazzam olurdu. İngiltere formasıyla bu yaz Wembley'de EURO 2020'de oynadığımı hayal ediyorum da, yalan söyleyemeyeceğim, bunu asla yapamadığım için biraz kıskanıyorum.

"FAVORİM FRANSA"

İngiltere, bence favori olan 4 takımdan bir tanesi. Portekiz ve Belçika da öyle ama açıkçası en büyük favorim Fransa. Kylian Mbappe, N'Golo Kante, Karim Benzema, Antoine Griezmann, Paul Pogba, Raphael Varane, Hugo Lloris; şu kaliteye, tecrübeye bakın. Dünya şampiyonu oldukları gibi oynarlarsa kesinlikle EURO 2020'yi kazanacaklardır. Sadece muhteşem yeteneklerin bir araya geldiği bir takım değiller. 2018 Rusya'da gördüğümüz Fransa çok iyi bir takım ve birlikte hareket ederek daha güçlü şekilde kazanıyorlar. Didier Deschamps'ın kadrosundaki herhangi bir futbolcunun 'Bu turnuvanın yıldızı ben olacağım' dediğini düşünmüyorum. Herkes kendi zamanını bekliyor ve birlikte mücadele ediyorlar. Fransa'yı Belçika ve İngiltere'den ayırt eden de bu. Belçika ve İngiltere'de bazı yıldızlar, kahraman olmak gerektiğini hissediyorlar.

"RONALDO'YU DAHA ÇOK HIRSLANDIRMIŞTIR"



Portekiz çok yetenekli oyunculardan oluşan bir kadroya sahip. Bu turnuvada Ruben Dias, Bruno Fernandes ve Bernardo Silva'nın parlamasını bekliyorum ama işler son raddede Cristiano Ronaldo'ya bağlı. Büyük sahneye dipdiri geliyor. Eski arkadaşımın istatistiklerine bakıyorum ve 100'den fazla milli takım golü görüyorum. Bu çılgınla. Hala takımının en iyi oyuncusu olma çaabasını görüyorum. Asla Portekiz'le maç kaçırmıyor. Açlığını ve tutkusunu görebiliyoruz. Bence Juventus ile bu sezon şampiyon olamaması Cristiano'yu daha da çok hırslandırmıştır. 36 yaşında ve sürekli motive. Muhtemelen bu son Avrupa şampiyonası. Ancak asla bilemezsiniz. Dünya Kupası'na ve bir sonraki Avrupa Şampiyonası'na da giderse şaşırmam. Portekiz sahada bazı hileleri kullanmaktan da çekinmez. Portekiz'e karşı skorda geri düşmemelisiniz. Kendilerini yere atarlar, sakatlık numarasıyla vakit çalarlar, sürekli süreyi düşünürler, gibi şeyler. Kimse bunları sahada görmek istemez, biliyorum ama profesyonel bir gözle bakınca bu tip şeyleri yapmaları da normal. 2006'daki maçta bu tip hileleri nedeniyle maçtan atıldım. Onları eleştirmiyorum. Biz İngiltere'de daha çok mahalle ruhuyla oynuyorduk. İngiltere'nin daha fazlasına ihtiyacı vardı. Bunu 2014 Dünya Kupası'ndan sonra da söyledim.

"İNGİLTERE'YLE İLGİLİ EN BÜYÜK ŞÜPHEM..."

İngiltere'yle ilgili en büyük kuşkum da çok genç olmaları. Ayrıca onlar üzerindeki baskıdan ötürü de endişeliyim. İnsanlar onlardan çok fazla şey bekliyor. 2018'de Hırvatistan turnuva tecrübesiyle İngiltere'yi yendi. Çünkü çok tecrübeli ve iyi oyuncuları vardı. Gruplarındak İskoçya da sert, kaliteli bir takım ve yenilmesi zor. İngiltere için bence her şey gruptaki son Çekya maçında belli olacak.

"BİR APTAL HALİNE GELİR"

İspanya, kupa için mücadele edebilecek kuvvette değil. Sergio Ramos'u kadroya almamak, David Beckham'ın İngiltere kadrosuna alınmaması gibi bir karardı. Üstelik bir açıklama bile yapılmadı. Luis Enrique, başarılı olursa bir dahi gibi görünür ama başarısız olursa Ramos gibi bir yıldızı almadığı için bir aptal haline gelir.