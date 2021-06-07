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EURO 2020'de bir ilk! Avrupa dışından...

Son dakika spor haberi... EURO 2020'de turnuvasında ilk düdüğün çalmasına az bir süre kalırken, dev organizasyonda birçok ilk de yaşanacak. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 11:45
EURO 2020'de bir ilk! Avrupa dışından...

Futbolseverlerin heyecanla beklediği EURO2020'nin başlamasına sayılı günler kaldı. Birçok ilkin yaşanacağı turnvada 18 hakem düdük çalacak. FIFA Kokartlı Türk Hakem 'ın da içinde bulunduğu hakem kadrosunda Arjantinli hakem de bulunurken ilk kez Avrupa dışından bir hakem bu turnuvada düdük çalacak.

Rapallini, UEFA ve Güney Amerika Konfederasyonlarının arasındaki işbirliği anlaşması doğrultusunda değişim programı nedeniyle EURO 2020'de görev yapacak. Programa göre İspanyol hakem , Copa Amerika'da görev alacak.

TURNUVANIN İLK KADIN HAKEMİ

Ayrıca Fransız hakem da Avrupa Şampiyonası tarihinde görev alan ilk kadın hakem olacak. Frappart, turnuvada 4. hakem olarak bulunacak.

İŞTE TURNUVADA DÜDÜK ÇALACAK HAKEM LİSTESİ

Cüneyt Çakır (TÜRKİYE)

(Almanya)

(Almanya)

(İspanya)

Carlos Del Cerro Grande (İspanya)

Bjorn Kuipers (Hollanda)

Danny Makkelie (Hollanda)

Anthoniy Taylor (İngiltere)

Michael Oliver (İngiltere)

Ovidiu Hategan (Romanya)

İstvan Kovacs (Romanya)

Clement Turpin (Fransa)

Daniele Orsato (İtalya)

Sergei Karasev (Rusya)

Andreas Ekberg (İsveç)

Orel Grinfeeld (İsrail)

Arthur Soares Dias (Portekiz)

Slavko Vincic (Slovenya)

Fernando Rapallini (Arjantin)

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