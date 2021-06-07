EURO 2020'de bir ilk! Avrupa dışından...

Futbolseverlerin heyecanla beklediği EURO2020'nin başlamasına sayılı günler kaldı. Birçok ilkin yaşanacağı turnvada 18 hakem düdük çalacak. FIFA Kokartlı Türk Hakem Cüneyt Çakır'ın da içinde bulunduğu hakem kadrosunda Arjantinli hakem Fernando Rapallini de bulunurken ilk kez Avrupa dışından bir hakem bu turnuvada düdük çalacak.

Rapallini, UEFA ve Güney Amerika Konfederasyonlarının arasındaki işbirliği anlaşması doğrultusunda değişim programı nedeniyle EURO 2020'de görev yapacak. Programa göre İspanyol hakem Jesus Gil Manzano, Copa Amerika'da görev alacak.

TURNUVANIN İLK KADIN HAKEMİ

Ayrıca Fransız hakem Stephanie Frappart da Avrupa Şampiyonası tarihinde görev alan ilk kadın hakem olacak. Frappart, turnuvada 4. hakem olarak bulunacak.

İŞTE TURNUVADA DÜDÜK ÇALACAK HAKEM LİSTESİ

Cüneyt Çakır (TÜRKİYE)

Felix Brych (Almanya)

Daniel Siebert (Almanya)

Antonio Mateu Lahoz (İspanya)

Carlos Del Cerro Grande (İspanya)

Bjorn Kuipers (Hollanda)

Danny Makkelie (Hollanda)

Anthoniy Taylor (İngiltere)

Michael Oliver (İngiltere)

Ovidiu Hategan (Romanya)

İstvan Kovacs (Romanya)

Clement Turpin (Fransa)

Daniele Orsato (İtalya)

Sergei Karasev (Rusya)

Andreas Ekberg (İsveç)

Orel Grinfeeld (İsrail)

Arthur Soares Dias (Portekiz)

Slavko Vincic (Slovenya)

Fernando Rapallini (Arjantin)