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işbaşında

, karşısında da gol sevinci yaşadı. Yıldız futbolcu, 2021’deki 4 milli maçta 5. kez ağları sarstı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 06:50
Kral işbaşında

formasıyla 'da müthiş bir sezon çıkaran , 'la da bıraktığı yerden devam ediyor. Ay-yıldızlıların kaptanı, karşısında 58. dakikada kilidi açan isim oldu. Karşılaşmada önemli fırsatlar da yakalayan Tecrübeli futbolcu, Moldova'ya attığı golle 2021'deki 4. milli maçta 5. kez rakip fileleri havalandırmış oldu. Hücumdaki etkinliğinin yanı sıra savunmaya da destek veren 35 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sonunda kısa bir açıklama yaptı. Yıldız oyuncu, " için sayılı günler kaldı. Artık tamamen maçını düşünüyoruz. İnşallah halkımızın yüzünü güldürecek sonuçlar alırız" dedi.

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