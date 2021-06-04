Kral işbaşında

Lille formasıyla Fransa'da müthiş bir sezon çıkaran Burak Yılmaz, A Milli Takım'la da bıraktığı yerden devam ediyor. Ay-yıldızlıların kaptanı, Moldova karşısında 58. dakikada kilidi açan isim oldu. Karşılaşmada önemli fırsatlar da yakalayan Tecrübeli futbolcu, Moldova'ya attığı golle 2021'deki 4. milli maçta 5. kez rakip fileleri havalandırmış oldu. Hücumdaki etkinliğinin yanı sıra savunmaya da destek veren 35 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sonunda kısa bir açıklama yaptı. Yıldız oyuncu, "Avrupa Şampiyonası için sayılı günler kaldı. Artık tamamen İtalya maçını düşünüyoruz. İnşallah halkımızın yüzünü güldürecek sonuçlar alırız" dedi.