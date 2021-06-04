Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in maç sonrası öne çıkan sözleri şunlar: "Hazırlık maçı da olsa kazanmak moral olur. Ancak daha fazla alternatifler düşünmek lazım. İtalya maçı buradan farklı olacak. Bize karşı savunma yapan bir takıma oynadık. Bu maçta motivasyon üst seviyede değildi. Akıllarla İtalya maçında. Hazırlık maçlarında tüm oyuncuları gördük. Herkesin hazır olması gerekir. Hazır olmayan oyuncuları kullanmak üzere çalışmalara devam edeceğiz. Her gün aşama aşama daha iyi olacağız. italya'ya karşı motivasyon daha üst seviyede olacaktır."