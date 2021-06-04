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Daha iyi olacağız

Güneş: Tüm oyuncuları hazırlık maçlarında gördük. Eksik yönler var ama ’ya karşı motivasyon üst seviyede olacaktır” dedi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 06:50
Daha iyi olacağız

Milli Takım Teknik Direktörü 'in maç sonrası öne çıkan sözleri şunlar: "Hazırlık maçı da olsa kazanmak moral olur. Ancak daha fazla alternatifler düşünmek lazım. maçı buradan farklı olacak. Bize karşı savunma yapan bir takıma oynadık. Bu maçta motivasyon üst seviyede değildi. Akıllarla İtalya maçında. Hazırlık maçlarında tüm oyuncuları gördük. Herkesin hazır olması gerekir. Hazır olmayan oyuncuları kullanmak üzere çalışmalara devam edeceğiz. Her gün aşama aşama daha iyi olacağız. italya'ya karşı motivasyon daha üst seviyede olacaktır."

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