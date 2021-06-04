Haberler Haberler Bizim çocuklar geliyor!

Bizim çocuklar geliyor!

, öncesi son hazırlık maçında ’yı Burak ve Cengiz’in golleriyle devirdi. ’in öğrencileri, artık maçı için geri sayıma geçti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 06:50
Bizim çocuklar geliyor!

, öncesi hazırlık maçı programını akşam tamamladı. kampında 'ı 2-1 yenen, 'yle de golsüz berabere kalan , 'da dün akşam ile karşılaştı. İlk iki maçta birçok ismi deneyen ay-yıldızlı ekibimiz, bu kez ideal 11 ile sahaya çıktı. Başlangıç düdüğünden itibaren rakibine karşı büyük üstünlük sağlayan ay-yıldızlı ekibimiz, 90 dakikadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

GERİ SAYIM BAŞLADI
'in öğrencileri, ilk yarısı golsüz geçilen maçın ikinci 45'inde aradığı golleri buldu. 58. dakikada Burak'ın golüyle öne geçen Türkiye, 77'de Cengiz'le gol sevinci yaşadı. öncesi oynadığı 3 hazırlık maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden A 'da artık geri sayım başladı. Ekibimiz, 11 Haziran'da ile oynanacak Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçı için 10 Haziran'a kadar Almanya'da çalışmalarını sürdürecek.

KAMP DEVAM EDECEK
Milliler, önceki gün başlayan Almanya kampını 10 Haziran'da tamamlayacak. Ardından Roma'ya hareket ederek A.Roma Lifestyle Otel'de konaklayacak. Ay-yıldızlılar, 11 Haziran Cuma günü 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile turnuvanın açılış maçına çıkacak.

ASİST UĞURCAN'DAN
Uğurcan Çakır, Moldova karşısında başarılı bir performans gösterdi. 4 kurtarış yapan yıldız file bekçisi, Cengiz Ünder'in golünde de asist yaptı. 77'de savunma arkasına uzun bir top gönderen başarılı eldivenin pasında Cengiz ağları havalandırdı.

İSVİÇRE FARKA KOŞTU: 7-0
Ay-Yıldızlıların Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki rakiplerinden İsviçre, dün hazırlık maçında Liechtenstein'a şans tanımadı. İsviçre, Gavranovic (3), Fassnacht (2), Fernandes ve Frick'in kendi kalesine attığı gollerle sahadan 7-0 galip ayrıldı.

Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, dünkü maçı izleyenler arasındaydı. Başkan Özdemir ile birlikte TFF yöneticisi Selim Soydan da tribündeki yerini aldı.

SON DAKİKA