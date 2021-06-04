Bizim çocuklar geliyor!

Türkiye, Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık maçı programını akşam tamamladı. Antalya kampında Azerbaycan'ı 2-1 yenen, Gine'yle de golsüz berabere kalan A Milli Takım, Almanya'da dün akşam Moldova ile karşılaştı. İlk iki maçta birçok ismi deneyen ay-yıldızlı ekibimiz, bu kez ideal 11 ile sahaya çıktı. Başlangıç düdüğünden itibaren rakibine karşı büyük üstünlük sağlayan ay-yıldızlı ekibimiz, 90 dakikadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

GERİ SAYIM BAŞLADI

Şenol Güneş'in öğrencileri, ilk yarısı golsüz geçilen maçın ikinci 45'inde aradığı golleri buldu. 58. dakikada Burak'ın golüyle öne geçen Türkiye, 77'de Cengiz'le gol sevinci yaşadı. EURO 2020 öncesi oynadığı 3 hazırlık maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden A Milli Takım'da artık geri sayım başladı. Ekibimiz, 11 Haziran'da İtalya ile oynanacak Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçı için 10 Haziran'a kadar Almanya'da çalışmalarını sürdürecek.

KAMP DEVAM EDECEK

Milliler, önceki gün başlayan Almanya kampını 10 Haziran'da tamamlayacak. Ardından Roma'ya hareket ederek A.Roma Lifestyle Otel'de konaklayacak. Ay-yıldızlılar, 11 Haziran Cuma günü 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile turnuvanın açılış maçına çıkacak.

ASİST UĞURCAN'DAN

Uğurcan Çakır, Moldova karşısında başarılı bir performans gösterdi. 4 kurtarış yapan yıldız file bekçisi, Cengiz Ünder'in golünde de asist yaptı. 77'de savunma arkasına uzun bir top gönderen başarılı eldivenin pasında Cengiz ağları havalandırdı.

İSVİÇRE FARKA KOŞTU: 7-0

Ay-Yıldızlıların Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki rakiplerinden İsviçre, dün hazırlık maçında Liechtenstein'a şans tanımadı. İsviçre, Gavranovic (3), Fassnacht (2), Fernandes ve Frick'in kendi kalesine attığı gollerle sahadan 7-0 galip ayrıldı.

Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, dünkü maçı izleyenler arasındaydı. Başkan Özdemir ile birlikte TFF yöneticisi Selim Soydan da tribündeki yerini aldı.