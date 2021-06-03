Son dakika spor haberi: Uğurcan Çakır'dan bir asist daha! Bu kez Cengiz Ünder'e...

Hem A Milli Takım'ımız da hem de Trabzonspor'daki muhteşem performansıyla parmak ısırtan tecrübeli eldiven, son oynanan Moldova maçında da tüm otoritelerden tam puan almayı başardı.
25 yaşındaki file bekçisi yaptığı kritik kurtarışların yanı sıra, oyun kurması ve asistleriyle de göz çarpıyor. Daha önce Azerbaycan'ı yenen ve Gine ile golsüz berabere kalan ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Moldova mücadelesinde Cengiz Ünder'in 77. dakikada kaydettiği golün asistini yapan Çakır, bu alandaki istatistiğini 4'e yükseltti.
İşte o pozisyon...
UĞURCAN'IN ASİSTLERİ:
18.05.2018
Trabzonspor 3-0 Karabükspor
Gol: Yusuf Yazıcı
29.09.2019
Trabzonspor 4-1 Beşiktaş
Gol: Anthony Nwakaeme
08.02.2021
Yeni Malatyaspor 0-2 Trabzonspor
Gol: Anthony Nwakaeme
03.06.2021
Türkiye 2-0 Moldova
Gol: Cengiz Ünder