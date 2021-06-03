Haberler Haberler Son dakika spor haberi: Uğurcan Çakır'dan bir asist daha! Bu kez Cengiz Ünder'e...

Son dakika spor haberi: 'dan bir asist daha! Bu kez 'e...

Son dakika spor haberi... 'ye sayılı günler kala son provasına karşısında çıkan A Milli Futbol Takım'ımız rakibini 2-0 ile geçerken tecrübeli file bekçisi performansıyla alkış topladı. 25 yaşındaki başarılı eldive ay-yıldızlı ekibin ikinci golünün asistini yaparken asist sayısını 4'e yükseltti. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 22:18 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 22:27
Son dakika spor haberi: Uğurcan Çakır'dan bir asist daha! Bu kez Cengiz Ünder'e...

Hem A Milli Takım'ımız da hem de 'daki muhteşem performansıyla parmak ısırtan tecrübeli eldiven, son oynanan maçında da tüm otoritelerden tam puan almayı başardı.

25 yaşındaki file bekçisi yaptığı kritik kurtarışların yanı sıra, oyun kurması ve asistleriyle de göz çarpıyor. Daha önce 'ı yenen ve ile golsüz berabere kalan ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Moldova mücadelesinde 'in 77. dakikada kaydettiği golün asistini yapan Çakır, bu alandaki istatistiğini 4'e yükseltti.

İşte o pozisyon...

UĞURCAN'IN ASİSTLERİ:

18.05.2018
Trabzonspor 3-0
Gol:

29.09.2019
Trabzonspor 4-1
Gol:

08.02.2021
0-2 Trabzonspor
Gol: Anthony Nwakaeme

03.06.2021
2-0 Moldova
Gol: Cengiz Ünder

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