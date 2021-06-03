Son dakika spor haberi: Uğurcan Çakır'dan bir asist daha! Bu kez Cengiz Ünder'e...

Hem A Milli Takım'ımız da hem de Trabzonspor'daki muhteşem performansıyla parmak ısırtan tecrübeli eldiven, son oynanan Moldova maçında da tüm otoritelerden tam puan almayı başardı.

25 yaşındaki file bekçisi yaptığı kritik kurtarışların yanı sıra, oyun kurması ve asistleriyle de göz çarpıyor. Daha önce Azerbaycan'ı yenen ve Gine ile golsüz berabere kalan ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Moldova mücadelesinde Cengiz Ünder'in 77. dakikada kaydettiği golün asistini yapan Çakır, bu alandaki istatistiğini 4'e yükseltti.

İşte o pozisyon...

UĞURCAN'IN ASİSTLERİ:

18.05.2018

Trabzonspor 3-0 Karabükspor

Gol: Yusuf Yazıcı

29.09.2019

Trabzonspor 4-1 Beşiktaş

Gol: Anthony Nwakaeme

08.02.2021

Yeni Malatyaspor 0-2 Trabzonspor

Gol: Anthony Nwakaeme

03.06.2021

Türkiye 2-0 Moldova

Gol: Cengiz Ünder