Son dakika spor haberi: Türkiye-Moldova maçı sonrası Altay Bayındır'dan açıklamalar

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından milli kaleci Altay Bayındır, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galip geldikleri için mutlu olduklarını söyleyen Bayındır, "Galip geldik bugün, mutluyuz. Hazırlık dönemini geride bıraktık. Şimdi İtalya maçı var önümüzde. En iyi şekilde o maça da konsantre olup bu moralimizi sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Daha fazla konsantre olup bundan sonraki maçlara en iyi şekilde odaklanmamız gerekiyor. Sorumluluklarımızın bilincinde bundan sonraki günleri geçireceğiz" diye konuştu.

"OYNAMADIĞIMIZ ZAMAN TER SİLERİZ"

Milli takımın kaleci rotasyonu hakkında da konuşan genç oyuncu, "Buradaki herkes yetenekli. Kim oynarsa oynasın, önemli olan milli takımın başarısıdır. Oynamadığımız zaman ter sileriz, oynadığımız zaman terimizin silinmesini bekleriz. Bu şekilde devam edeceğiz, inşallah sonu güzel olur" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Altay Bayındır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda nasıl bir son beklediği ile ilgili gelen soruya ise, "Nasıl bir son ise onu hep beraber göreceğiz. Yaşamadan, bir şey söyleyemeyiz. Bunun için mücadele vereceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Kim oynarsa oynasın, biz milli takım oyuncularıyız. Herkes birbirinden değerli. Kimsenin kimseden farkı yok. Mutlu sonu ülkemize ulaştırmak istiyoruz" cevabını verdi.