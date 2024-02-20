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Galatasaray Espor Beşiktaş'ı hükmen mağlup etti!

Galatasaray Espor takımı derbide karşılaştıkları Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Maçın sonrasında sarı-kırmızılılar mücadeleyi 1-0 hükmen kazandıklarını açıkladı. Hükmen galibiyetin nedeni ortaya çıktı.

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 16:03
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Galatasaray Espor Beşiktaş'ı hükmen mağlup etti!

Galatasaray Espor derbide Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 1-0 hükmen kazandıklarını açıkladı. Hükmen galibiyetin nedeni ortaya çıktı.

İşte Türkiye ESpor Futbol Ligi'nden yapılan açıklama:

"Türkiye Espor Futbol Ligi 18. haftasında, 14 Şubat 2024 Çarşamba günü oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 3-2'lik skorla Beşiktaş'ın galibiyetiyle tamamlanmıştır. Ancak, maç sonrasında Galatasaray kulübü, oyun kuralları dahilinde, rakip oyuncuların boy videolarının kayıtlarını talep etmiştir.

Beşiktaş kulübü zorunlu olan boy videosunu sunamamıştır. Ligimizin kuralları gereği, Beşiktaş kulübü hükmen mağlup ilan edilerek, maç 1-0 Galatasaray'ın lehine tescil edilmiştir.

Saygılarımızla,

Türkiye Espor Futbol Ligi"

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