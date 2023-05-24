eMilli Futbol Takımı Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı

eMilli Takım, FIFA eNations Cup Avrupa Play-Off müsabakasında Norveç'i iki maç sonunda 3-2 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. 54 Avrupa ülkesinin mücadele ettiği ve 11 takımın Dünya Kupası'na katılma şansı elde ettiği müsabakalarda eMilli Takım, İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa takımını geride bıraktı. Dünya Kupası 2023 ise Temmuz ayında gerçekleşecek.

FIFA TURNUVALARIYLA SPORCULARIN GELİŞİMİ HEDEFLENİYOR

Bu sene 10'uncu yılını kutlayan BtcTurk, düzenlediği espor organizasyonlarıyla esporcuların gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Türkiye'nin kapsamlı FIFA Futbol Liglerinden olan 'Be The Champion League (BTC League)' geçtiğimiz yıl üç kez düzenlenmiş, sporcuların kendini geliştirmesi için fırsatlar sunmuştu. Büyük mücadelelere sahne olan üç turnuvada sırasıyla 'Team Demiral', 'Galatasaray' ve 'Digital Athletics' espor takımları şampiyonluk kupalarını kaldırmıştı.