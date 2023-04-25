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Yeni Call of Duty oyunu resmen duyuruldu!

Dünyanın en başarılı oyun serilerinden Call of Duty'nin yeni oyunu, yapımcı firma Activision tarafından resmen açıklandı. Activision, Arcane Wonders ile anlaşarak yeni bir Call of Duty masa oyunu için resmi duyuruyu yaptı.

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 23:09
Yeni Call of Duty oyunu resmen duyuruldu!

Call of Duty serisinin fanlarını ve masaüstü oyun sevenleri heyecanlandıran gelişme...

Battlefield'ın 3 ve 4. oyunlarıyla yükselişe geçtiği, BF1 ve BFV ile başarısını taçlandırdığı dönemde kaybettiği popülerliğini son çıkan Black Ops Cold War, Modern Warfare II ve Battle Royale modu Warzone 2.0 ile geri kazanan Call of Duty için yeni bir serüven başlıyor.

Sosyal medyadan yapılan duyuruda Call of Duty The Board Game serinin fanlarının beğenisine sunuldu.

Activision - Arcane Wonders işbirliği ile hazırlanan Call of Duty The Board Game için bir tanıtım videosu da yayınlandı.

İşte o video...



2024 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Call of Duty The Board Game, bir masaüstü oyunu olacak. Strateji severlerin heyecanla bekleyeceği oyun için önümüzdeki yaz sonu Kickstarter kampanyası başlatılacak.

PRICE, GHOST, SOPA... HEPSİ VAR!

Yapımcı Arcane Wonders'ın açıklamasına göre oyunda Captain Price, Ghost, Soap gibi sevilen karakterlerin minyatürleri bulunacak.

Harita üzerinde geçecek olan oyunda, oyuncular hareketlerini aynı anda planlayacak.

Arcane Wonders'ın YouTube kanalında yayınlanan videonun açıklamasında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Call of Duty masa oyunu deneyimine hazırlanın! Popüler video oyunu serisine dayalı heyecan verici yeni bir strateji oyunu olan Call of Duty: The Board Game'in yakında piyasaya sürüleceğini duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Yoğun muharebe, taktiksel planlama ve seriden ikonik asker ve silahların minyatürlerini içeren çarpıcı çizimlerle bu oyun, kesinlikle tüm Call of Duty hayranlarını tatmin edecek. 2023 yazında başlayacak Kickstarter kampanyasını takip edin ve bu epik masaüstü oyununu ilk tecrübe edecekler arasında yer alın."

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