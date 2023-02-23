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Sons Of The Forest ne zaman çıkacak? Steam'de Sons Of The Forest fiyatı ne kadar?

Endnight Games'in geliştirip Newnight'ın yayıncılığını üstlendiği hayatta kalma korku oyunu The Forest'ın devam oyunu Sons of the Forest'ın erken erişim ile piyasaya sürülmesine çok az bir zaman kaldı. İlk oyunun fanları şimdi internette "Sons of the Forest kaç TL?" şeklinde araması yapıyor. Peki, Sons of the Forest kaç TL? Sons of the Forest ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 20:41
Sons Of The Forest ne zaman çıkacak? Steam'de Sons Of The Forest fiyatı ne kadar?

Oyunseverler büyük bir heyecanla Sons Of The Forest oyunun çıkmasını bekliyorlar.

SONS OF THE FOREST NE ZAMAN ÇIKACAK?

Endnight Games, serinin ilk oyunu The Forest'ın oldukça ilgi görmesinin ardından devam ikinci oyununu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Sons Of The Forest, 23 Şubat'ta, yani bugün piyasaya sürülecek.

SONS OF THE FOREST KAÇ TL?

Steam'de Erken Erişim ile piyasaya sürülecek olan Sons of the Forest'ın fiyatı henüz belli değil. Fakat, geliştirici stüdyo Endnight Games, 31 Ağustos 2022'de oyunun 30 dolar fiyat ile piyasaya süreceğini açıklamıştı.

Güncel dolar kuru (1$ = 18.88₺) dikkate alındığında bu rakam 566 TL'ye karşılık geliyor.

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