Sons Of The Forest ne zaman çıkacak? Steam'de Sons Of The Forest fiyatı ne kadar?

Oyunseverler büyük bir heyecanla Sons Of The Forest oyunun çıkmasını bekliyorlar.

SONS OF THE FOREST NE ZAMAN ÇIKACAK?

Endnight Games, serinin ilk oyunu The Forest'ın oldukça ilgi görmesinin ardından devam ikinci oyununu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Sons Of The Forest, 23 Şubat'ta, yani bugün piyasaya sürülecek.

SONS OF THE FOREST KAÇ TL?

Steam'de Erken Erişim ile piyasaya sürülecek olan Sons of the Forest'ın fiyatı henüz belli değil. Fakat, geliştirici stüdyo Endnight Games, 31 Ağustos 2022'de oyunun 30 dolar fiyat ile piyasaya süreceğini açıklamıştı.

Güncel dolar kuru (1$ = 18.88₺) dikkate alındığında bu rakam 566 TL'ye karşılık geliyor.