E SPOR HABERLERİ: Assassin's Creed Jade videosu sızdırıldı!

Assassin's Creed Jade oynanış videosu sızdırıldı. Ubisoft tarafından mobil platformlar için geliştirilen oyunun görüntüleri ortaya çıktı.

ASSASSIN'S CREED JADE OYNANIŞ VİDEOSU SIZDIRILDI

Ubisoft'un mobil platformlar için geliştirdiği Assassin's Creed Jade'in 2 dakika 30 saniye uzunluğundaki oynanış görüntüleri sızdırıldı. Videoda Jade'in oynanışı ve grafikleri hakkında fikir sahibi olmak mümkün.

Videodan da anlaşıldığı üzere Jade oyuncuları antik Çin'e götürüyor. Sızdırılan videoda üçüncü şahıs kamerasından izlediğimiz ana karakter Çin Seddi üzerinde dövüşürken ve koşarken görülüyor. Oynanış videosunda ayrıca kılıç dövüşüne ait sahneler de yer alıyor. Gizlilik tarafında Assassin's Creed Jade'in nasıl bir oynanış formülü sunacağına dair henüz bilgi yok.

Assassin's Creed Jade oynanış videosu oyunu gözler önüne serilse de Ubisoft'tan sızıntıya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Assassin's Creed Jade'in ne zaman çıkış yapacağı ise henüz bilinmiyor.