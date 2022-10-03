Oyuncular isyanda! Steam fiyatları 10 katına çıktı

Bilgisayar oyuncularının sıklıkla tercih ettiği platformlardan Steam, Türkiye'deki oyun fiyatlarında uzun zamandır sübvanse etmişti. Dünya çapında oyunlara zam gelirken, Steam'in ülkemizde izlediği bu politika ise sürdürülebilirliğini yitirdi.

Birçok platform hızlı şekilde oyunlara zam yaparken Steam uzun bir süre bekleyişte kalmıştı. Yurt dışında 60 Dolar olan oyunlar ülkemizde yaklaşık bin TL etmesi gerekirken, bu fiyat 300 ila 600 TL arasında değişiyordu.

Steam'in oyunlara zam yapmama politikası devam etmezken, oyunlara fahiş fiyat artışları geldi. Bazı oyunların ücretleri ise 10 kata kadar zamlandı.

İşte Steam'in en çok zam yaptığı oyunlar listesi: