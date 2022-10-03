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Oyuncular isyanda! Steam fiyatları 10 katına çıktı

Oyunseverlerin en çok tercih ettiği platform olan Stema zamlarla dikkat çekiyor. Yurtdışına oranla Türkiye'de fiyatları sübvanse eden platform yaptığı zamlarla tepki çekiyor. Yaşanan fiyat artışlarının ardından bazı oyunların fiyatları 10 kat zamlandı. İşte detaylar...

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 18:45 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 18:46
Oyuncular isyanda! Steam fiyatları 10 katına çıktı

Bilgisayar oyuncularının sıklıkla tercih ettiği platformlardan Steam, Türkiye'deki oyun fiyatlarında uzun zamandır sübvanse etmişti. Dünya çapında oyunlara zam gelirken, Steam'in ülkemizde izlediği bu politika ise sürdürülebilirliğini yitirdi.

Birçok platform hızlı şekilde oyunlara zam yaparken Steam uzun bir süre bekleyişte kalmıştı. Yurt dışında 60 Dolar olan oyunlar ülkemizde yaklaşık bin TL etmesi gerekirken, bu fiyat 300 ila 600 TL arasında değişiyordu.

Steam'in oyunlara zam yapmama politikası devam etmezken, oyunlara fahiş fiyat artışları geldi. Bazı oyunların ücretleri ise 10 kata kadar zamlandı.

İşte Steam'in en çok zam yaptığı oyunlar listesi:

Oyunlar Zam oranı Eski fiyatı Yeni fiyatı
Hate Free Heroes Tactics - Strategy Building MMORPG +1397% ₺18,50 ₺277,00
The Underground Man 2 +843% ₺10,50 ₺99,00
The Jelly Adventure +655% ₺10,20 ₺77,00
Falling Elevator +633% ₺10,50 ₺77,00
Mahjong Puzzle +381% ₺2,10 ₺10,10
Chat With Yu +257% ₺4,20 ₺14,99
Polyroll +248% ₺11,50 ₺39,99
Spell Beats +150% ₺4,20 ₺10,50
Run and Hide +85% ₺6,20 ₺11,50
PH0B0S +65% ₺8,20 ₺13,50
Hero of Not Our Time +61% ₺11,50 ₺18,50
Shipped +61% ₺11,50 ₺18,50
Blackshift +51% ₺18,50 ₺28,00
Vibrant Venture +35% ₺18,50 ₺25,00
Yakyosho +32% ₺6,20 ₺8,20
The Birthday +22% ₺9,70 ₺11,80
Halloween +19% ₺18,50 ₺22,00
Atomic Cars +19% ₺15,50 ₺18,50
ShapeLab - Commercial License +18% ₺57,00 ₺67,00

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