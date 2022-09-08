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XBOX GAME PASS EYLÜL 2022 OYUN LİSTESİ

Oyunseverlerin beklediği haber geldi! Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine eylül ayının ilk yarısında eklenecek yeni oyunların listesi ve tarihleri belli oldu.

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 11:30
XBOX GAME PASS EYLÜL 2022 OYUN LİSTESİ

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.

Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine eylül ayının ilk yarısında eklenecek yeni oyunların isimleri ve tarihleri açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ilk yarısında platforma 9 yeni oyun eklenecek.

İŞTE EYLÜL'ÜN İLK YARISINDA EKLENECEK OYUN LİSTESİ

Disney Dreamlight Valley: Founder's Edition (Bulut, Konsol ve PC) – (6 Eylül)
Opus Magnum (PC) – (6 Eylül)
Train Sim World 3 (Konsol ve PC) – (6 Eylül)
Ashes of the Singularity: Escalation (PC) – (13 Eylül)
DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace (Bulut, Konsol ve PC) – (13 Eylül)
You Suck at Parking (Bulut, Konsol ve PC) – (14 Eylül)
Despot's Game (Konsol ve PC) – (15 Eylül)
Metal: Hellsinger (PC ve Xbox Series X|S) – (15 Eylül)

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