İstanbul Wildcats PSG Talon'a yenildi! MSI 2022'den elendi

MSI 2022'de heyecan devam ediyor. Bu yıl organizasyonda VFŞL Kış Mevsimi şampiyonu Fastpay Wildcats ülkemizi temsil ediyor. Temsilcimiz gruptaki 4. maçında PSG Talon ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden mağlubiyetle ayrılan Wildcats, 3. mağlubiyetini aldı ve gruptan çıkma şansını yitirdi. Öte yandan PSG Talon ise puan tablosunda 3-1'e yükseldi ve gruptan çıkmayı garantiiledi.

Temsilcimiz kalan maçlarını kazansa dahi ikili averaj sebebiyle grubu PSG Talon'un gerisinde tamamlayacak ve gruptan çıkamayacak.